ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|По телефона: Синът ти уби дете при катастрофа, ако платиш, няма да повдигнат обвинение
М.Б. попаднал на обява в интернет, в която имало посочен телефонен номер. Той се свързал с непознат мъж, който му предложил да го наеме като куриер за събиране на пари в помощ на бежанци от Украйна. М.Б. се съгласил.
На 20 септември 2025 г. М.Б. бил изпратен до жилищен блок в гр. Пловдив, където трябвало да получи пари от 90-годишната жена. Няколко часа по-рано по телефона с нея се свързал непознат мъж, който й казал, че синът й е катастрофирал и убил дете на улицата. Той й обяснил, че близките няма да подават сигнал в полицията, ако им плати. Жената събрала спестените от нея 4000 лева и ги хвърлила през терасата на третия етаж на дома си. М.Б. чакал под балкона и взел сумата.
През това време непознатият отново се свързал по телефона с възрастната жена и й казал да отиде пред болница в Пловдив, където ще я чака лекар. Пред нея той щял да скъса смъртния акт на починалото дете. Жената отишла до посоченото място с автобус. Останала пред болницата близо три часа, след което се обадила на сина си и разбрала, че е измамена.
Обвиняемият М.Б. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на мет...
14:00 / 02.10.2025
Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив
13:11 / 02.10.2025
Кошмар за млада жена в Пловдив
12:50 / 02.10.2025
Арт осветление на емблематично място на Пловдив
12:05 / 02.10.2025
Ще признае ли вина шофьор, блъснал фатално неправилно пресичаща п...
11:52 / 02.10.2025
Обявиха още качествени групи за Hills of Rock 2026
10:49 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS