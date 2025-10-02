ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
По телефона: Синът ти уби дете при катастрофа, ако платиш, няма да повдигнат обвинение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:18Коментари (0)393
©
Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем М.Б., на 58 г., за това, че на 20 септември в Пловдив, като помагач с неустановено по делото лице, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е подпомогнал извършителя на престъплението, като е взел паричната сума в размер на 4000 лева от пострадалата 90-годишна жена и с това й причинил имотна вреда.

М.Б. попаднал на обява в интернет, в която имало посочен телефонен номер. Той се свързал с непознат мъж, който му предложил да го наеме като куриер за събиране на пари в помощ на бежанци от Украйна. М.Б. се съгласил. 

На 20 септември 2025 г. М.Б. бил изпратен до жилищен блок в гр. Пловдив, където трябвало да получи пари от 90-годишната жена. Няколко часа по-рано по телефона с нея се свързал непознат мъж, който й казал, че синът й е катастрофирал и убил дете на улицата. Той й обяснил, че близките няма да подават сигнал в полицията, ако им плати. Жената събрала спестените от нея 4000 лева и ги хвърлила през терасата на третия етаж на дома си. М.Б. чакал под балкона и взел сумата.

През това време непознатият отново се свързал по телефона с възрастната жена и й казал да отиде пред болница в Пловдив, където ще я чака лекар. Пред нея той щял да скъса смъртния акт на починалото дете. Жената отишла до посоченото място с автобус. Останала пред болницата близо три часа, след което се обадила на сина си и разбрала, че е измамена.

Обвиняемият М.Б. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на мет...
14:00 / 02.10.2025
Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив
13:11 / 02.10.2025
Кошмар за млада жена в Пловдив
12:50 / 02.10.2025
Арт осветление на емблематично място на Пловдив
12:05 / 02.10.2025
Ще признае ли вина шофьор, блъснал фатално неправилно пресичаща п...
11:52 / 02.10.2025
Обявиха още качествени групи за Hills of Rock 2026
10:49 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: