По телефона: Синът ти уби дете при катастрофа, ако платиш, няма да повдигнат обвинение

© Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем М.Б., на 58 г., за това, че на 20 септември в Пловдив, като помагач с неустановено по делото лице, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е подпомогнал извършителя на престъплението, като е взел паричната сума в размер на 4000 лева от пострадалата 90-годишна жена и с това й причинил имотна вреда.



М.Б. попаднал на обява в интернет, в която имало посочен телефонен номер. Той се свързал с непознат мъж, който му предложил да го наеме като куриер за събиране на пари в помощ на бежанци от Украйна. М.Б. се съгласил.



На 20 септември 2025 г. М.Б. бил изпратен до жилищен блок в гр. Пловдив, където трябвало да получи пари от 90-годишната жена. Няколко часа по-рано по телефона с нея се свързал непознат мъж, който й казал, че синът й е катастрофирал и убил дете на улицата. Той й обяснил, че близките няма да подават сигнал в полицията, ако им плати. Жената събрала спестените от нея 4000 лева и ги хвърлила през терасата на третия етаж на дома си. М.Б. чакал под балкона и взел сумата.



През това време непознатият отново се свързал по телефона с възрастната жена и й казал да отиде пред болница в Пловдив, където ще я чака лекар. Пред нея той щял да скъса смъртния акт на починалото дете. Жената отишла до посоченото място с автобус. Останала пред болницата близо три часа, след което се обадила на сина си и разбрала, че е измамена.



Обвиняемият М.Б. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.