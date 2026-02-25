ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивското ОбУ "Пенчо Славейков" отбеляза Деня на розовата фланелка
Още вчера в часовете по Български език и литература учителите запознаха подрастващите с историята на тази инициатива, добила световна популярност. Днес, на самия Ден на отбелязване на съпричастността към ненасилието, учениците от предучилищните групи до 10 клас взеха участие в тази толкова важна инициатива.
По класове украсиха стаите си с табла за Ден на ненасилие и правила за уважение и толерантност. В голямото междучасие 10 отбора сглобяваха текста с историята на момчето от Канада, чието семейство било бедно и той облякъл розовата тениска на сестра си и така отишъл на училище. Всички го подигравали и тормозели заради това. Но в последствие 50 ученици от неговото училище се облякли в розово, после 300 от общността в града и от 2007 г. до днес целият свят отбелязва Ден на ненасилие, Не на тормоза в училище.
Учениците в ОбУ"Пенчо Славейков" сглобиха текста, който разказва тази история и украсяваха таблата си. В цялото училище имаше знаци и проекти по темата. Концертната част започна с песента за приятелството, после продължи с изпълнение на Нелихан и Рашит Беджек от начален етап. Тяхното стихотворение е своеобразен учебник за добро поведение. След което 4 "в" клас изпълниха песента "Детето в нас", по текст на Екатерина Делинова, директор на училището, музика и аранжимент Снежана и Димитър Доневи. Танцова група по проект "Успех" зарадва зрителите с модерен танц. Всички апродираха и се хващаха за ръце.
Възпитаването в ненасилие, в толерантност, в съчувствие и човешка топлина е важен приоритет в развитието на училището. Доста деца и ученици са свидетели на домашно насилие в семействата си и част от техниките за справяне със стреса и тормоза е в училище да получават обич, уважение и подкрепа. Днешният ден е послание да бъдем по-добри и по-човечни и към ближния и към себе си.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 51 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Голяма ВиК авария в северната част на Пловдив
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата за фаталния инцидент в Първомай: Доказателства не с...
12:03 / 25.02.2026
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, м...
11:02 / 25.02.2026
Труп на мъж е открит до училище в Пловдив
10:00 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпва в длъжност без фанфа...
09:05 / 25.02.2026
"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив
23:10 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS