Пловдивското ОбУ "Пенчо Славейков" отбеляза Деня на розовата фланелка

По традиция всяка година в пловдивското ОбУ "Пенчо Славейков" се чества Ден на розовата фланелка - Не на насилието, агресията и тормоза!



Още вчера в часовете по Български език и литература учителите запознаха подрастващите с историята на тази инициатива, добила световна популярност. Днес, на самия Ден на отбелязване на съпричастността към ненасилието, учениците от предучилищните групи до 10 клас взеха участие в тази толкова важна инициатива.



По класове украсиха стаите си с табла за Ден на ненасилие и правила за уважение и толерантност. В голямото междучасие 10 отбора сглобяваха текста с историята на момчето от Канада, чието семейство било бедно и той облякъл розовата тениска на сестра си и така отишъл на училище. Всички го подигравали и тормозели заради това. Но в последствие 50 ученици от неговото училище се облякли в розово, после 300 от общността в града и от 2007 г. до днес целият свят отбелязва Ден на ненасилие, Не на тормоза в училище.



Учениците в ОбУ"Пенчо Славейков" сглобиха текста, който разказва тази история и украсяваха таблата си. В цялото училище имаше знаци и проекти по темата. Концертната част започна с песента за приятелството, после продължи с изпълнение на Нелихан и Рашит Беджек от начален етап. Тяхното стихотворение е своеобразен учебник за добро поведение. След което 4 "в" клас изпълниха песента "Детето в нас", по текст на Екатерина Делинова, директор на училището, музика и аранжимент Снежана и Димитър Доневи. Танцова група по проект "Успех" зарадва зрителите с модерен танц. Всички апродираха и се хващаха за ръце.



Възпитаването в ненасилие, в толерантност, в съчувствие и човешка топлина е важен приоритет в развитието на училището. Доста деца и ученици са свидетели на домашно насилие в семействата си и част от техниките за справяне със стреса и тормоза е в училище да получават обич, уважение и подкрепа. Днешният ден е послание да бъдем по-добри и по-човечни и към ближния и към себе си.