|Пловдивският съд осъди семейство Илиеви
Семейството е признато за виновни за това, че на 24.07.2025 г., в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършители, противозаконно пречили на орган на властта – полицейски служители при ОД на МВР – Пловдив, да изпълнят задълженията си, свързани с контрол върху трафик на наркотични вещества, като не изпълнили разпореждане да останат на място си с цел да бъдат задържани
Илия и Марина са признати за виновни и за това, че на 24.07.2025 г., в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършители, без надлежно разрешително са държали в маловажен случай високорисково наркотично вещество – фентанил.
Мъжът е осъден и за това, че на 24.07.2025 г., в гр. Пловдив, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е извършено при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка "Фолксваген“.
Районен съд-Пловдив е наложил на И.И. наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален "общ“ режим, глоба в размер на 10 000 лева, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години.
Жената е осъдена на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от 3 години, както и на глоба в размер на 10 000 лева. Наказанията са наложени след споразумение, одобрено от Районен съд – Пловдив. Двамата обвиняеми са признали вината си.
Определението на съда е окончателно и е влязло в сила.
