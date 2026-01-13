Пловдивският апелативен съд и прокуратурата плащат 280 000 лв. на бивш депутат за незаконен арест

© Софийският градски съд (СГС) реши, че Апелативният съд в Пловдив и прокуратурата трябва да платят солидарно 280 000 лева обезщетение на адвоката и бивш член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Иван Димов. Причината е незаконното му задържане по издадена от Австрия Европейска заповед за арест (ЕЗА).



Димов е предявил иск за 300 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), след като бе екстрадиран в Австрия, където по-късно бе оправдан по повдигнатото му обвинение за пране на 170 000 евро.



На 1 февруари 2023 г. Димов е задържан в района на Раковски на път за Сливен. Първоначално окръжният съд в Пловдив оставя Димов в ареста, но апелативният съд заменя мярката с домашен арест. По-късно окръжният съд отказва да го предаде на Австрия заради неясноти в ЕЗА относно мястото на извършване на престъплението.



На 21 март 2023 г. апелативният съд решава да го предаде на австрийските власти. Димов остава зад решетките до 10 май, след което е под домашен арест до 27 юни, когато окончателно е оправдан.



ЕЗА твърди, че парите са преведени от австрийска банка към адвокатската сметка на Димов и след това разпределени по указания на негов клиент. Димов твърди, че парите са от негови клиенти и разпределението е по договори с тях, като в конкретния случай има декларация, че средствата не са с престъпен произход.



Прокуратурата и апелативният съд в Пловдив оспорват искането на Димов, посочвайки, че екстрадицията не е наказателно производство и че те са действали като част от международно сътрудничество. Съдът обаче се позовава на решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), според които лишаването от свобода трябва да бъде обосновано, необходимо и пропорционално, а автоматичното прилагане на арест по ЕЗА без индивидуална преценка е недопустимо.



СГС констатира, че задържането на Димов е било формално и автоматично, без реална оценка на индивидуалните обстоятелства. Фактът, че австрийският съд променя мярката за неотклонение само 45 дни по-късно, подсказва, че първоначалното задържане е било необосновано.



Съдът отчита и сериозните лични и професионални вреди за Димов – стрес, проблеми със здравето, тревога за близки, публично внимание и загуба на доверие сред клиентите му. Свидетелски показания дават съпругата му Антонина Благоева и Мирослава Белчева, която подчертава тежките последици върху кариерата и психическото му здраве.



Съдия Богдана Желявска присъжда 280 000 лева обезщетение и 1 600 лева за адвокатски разноски. В решението се подчертава, че принципът на взаимно доверие между държавите не освобождава националните органи от задължението да защитават основните права на лицето.



Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.



Иван Димов е бивш член на ВСС, депутат от ОДС, председател на окръжния съд в Сливен, военен съдия, председател на Международен арбитражен съд и настоящ адвокат. Името му е свързано и със скандала "Красьо“ от 2009 г., но той не е обвиняван по делото, а след напускането на ВСС се връща към съдебната практика.