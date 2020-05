Пловдивските ученици били доволни от онлайн обучението

© БНР Преобладаващата част от пловдивските учители и ученици подкрепят дистанционното обучение, въведено заради епидемията от COVID-19, и са доволни от начина, по който се провежда. По-големи затруднения изпитват децата от началните класове, затова по-често търсят помощта на родителите си. Родителите също дават положителна оценка на онлайн обучението, защото така имат по-голям контрол върху заниманията на децата си. Това показва проучване на Община Пловдив, проведено във всички общински училища.



"Извънредното положение даде огромен шанс на българското училище да се дигитализира бързо и да смени начина на преподаване, като го направи по-ефективен и интересен за децата“, коментира ресорният зам.-кмет Стефан Стоянов.



Според него по време на дистанционното обучение българските учители натрупаха огромен опит, от който трябва да се възползваме. "През последните два месеца сме свидетели на революция в образованието, което е повод да окуражим преподавателите да продължат да правят иновации и във физическата среда в училищата“, смята още Стоянов.



Дистанционното обучение се провежда по различни начини, като симулирането на реален урок в реално време, чрез видеовръзка е по-малко използваният начин, който се прилага от 1813 учители, сочи проучването. По-големият брой учители (2298) предпочитат да възлагат задачи преди провеждането на часа и резултатите да се обсъдят по-късно или по време на часа. Като цяло учителите се възползват и от двата варианта на провеждане на дистанционно обучение.



Пловдив е сред пионерите в дигиталното обучение като всички общински училища в града осъществяват дистанционно обучение, като 50 училища (96%) използват Google G-Suite for Education, 2 - Microsoft Office 365, а 6 училища използват и двете платформи. Наред с горепосочените платформи в 12 училища се използват и Shkolo.bg, АдминПлюс, ZOOM, Skype, Viber.



Анализът показва, че учителите успяват да ангажират повече учениците си и да ги заинтригуват. Мотивираните ученици работят още по-усърдно, а останалите започват да развиват умения за самостоятелна работа. Повечето от децата споделят, че отделят повече време от преди за подготовка на материалите и уроците, което е по-уморително и натоварващо. Технологиите позволяват и по-ясни правила и ангажименти на учениците и лесен контрол от страна на учителите при домашната работа, груповите задачи и правенето на тестове, например.



Учениците твърдят, че са доволни от онлайн обучението и в по-голямата си част работят много концентрирано и с интерес. В начален етап това се случва с подкрепата на родителите, в прогимназиален етап учениците са по-продуктивни, отколкото в реалното училище и по-малко се разсейват. Благодарение на натрупания опит през последните 4 години системата се адаптира изключително бързо към обучението в електронна среда. Повечето ученици подходиха ентусиазирано към новия начин на учене, но споделят, че им липсва личния контакт с учителя и със съучениците. В същото време заявяват, че положителният момент е, че могат сами да разпределят времето си и да обогатят дигиталните си компетентности.



Ето и цялото проучване:



На територията на град Пловдив има 52 общински училища. От тях 4 са начални, 22 – основни училища, 1 Обединено училище, 18 СУ (средни училища), 5 профилирани гимназии (3 езикови, математическа и хуманитарна) и 2 професионални гимназии. Общият брой на учениците в общинските училища е 33 303, в това число и подготвителните групи в училищата. Броят на паралелките и групите е 1417. Подготвителните групи са 33 с 660 деца. Броят само на паралелките с ученици от I до VII клас е 1384. При допитване сред училищата за броя на паралелките и групите, с които се осъществява дистанционно обучение, те посочват общия брой от 1400 групи и паралелки, като в това число са включени и част от подготвителните групи, в които учителите оказват подкрепа.



Създадени са 8907 виртуални класни стаи към края на Април, като от тях 7789 са активните виртуални класни стаи в Google G-Suite for Education, а 976 са в Microsoft Office 365. Три от училищата, които използват и двете платформи, приоритетно залагат на Microsoft Office 365, а другите три отдават предпочитанията си на Google G-Suite for Education. 25 училища имат над 100 виртуални класни стаи, като най-голям е броят в ХГ "Св. Св. Кирил и Методий“ – 900.



От 2800 броя педагози 2532 имат активен акаунт в Google G-Suite for Education, а 990 - в Microsoft Office 365. Някои са регистрирани и в други платформи или използват ресурси от различни източници - Shkolo.bg, АдминПлюс, ZOOM, Skype, Viber, Khan academy, Envision play, Liveworsheets, daskal, Geogebra, Уча се и др.



Само 31 учители от общо 14 училища не осъществяват дистанционно обучение. Дистанционното обучение се провежда по различни начини, като симулирането на реален урок в реално време чрез видео връзка е по-малко използваният начин. Той се прилага от 1813 учители. По-големият брой учители (2298) предпочитат да възлагат задачи преди провеждането на часа и резултатите да се обсъдят по-късно или по време на часа. Като цяло учителите се възползват и от двата варианта на провеждане на дистанционно обучение.



По-голямата част от учителите (2606) преподават нов материал, като за целта използват служебни и лични персонални устройства. 1362 персонални устройства са осигурени от училищата, като в 9 от училищата на всички учители са предоставени служебни устройства. Само едно училище не е осигурило на нито един учител служебен лаптоп или таблет (СУ "Симон Боливар“). 1456 учители ползват личните си устройства, защото не разполагат със служебни и само 4 учители не разполагат нито със служебно, нито с лично устройство.



24 617 ученици имат активен акаунт в Google G-Suite for Education, 10 948 в Microsoft Office 365, а 4913 разполагат с активни акаунти в други платформи. Обичайно в училищата, които ползват и двете платформи, учениците имат активни акаунти и в двете платформи.



Почти всички ученици (30 644), разполагат с лични устройства, които да използват за осъществяване на дистанционно обучение, а учениците, които не разполагат с такива устройства (2305), са от училищата, в които има концентрация на ученици от етническите малцинства или са в началния курс.