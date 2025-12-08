Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство следим тенденцията

© Протестно писмо от читалищата от Община Пловдив до министъра на културата Мариан Бачев, до Тошко Йорданов, председател на парламентарната комисия



по култура и медии към Народното събрание и до парламентарните групи в 51-ото Народно събрание относно: тревожна тенденция на неглижиране и подценяване ролята на българските читалища:



Уважаеми дами и господа,



В навечерието на 170-та годишнина от основаването на първите български читалища ние отново сме длъжни да подчертаем изключителната им роля за съхраняването на националната идентичност, духовност и културна памет.



С дълбоко безпокойство следим тенденцията на системно недофинансиране на читалищата, която се задълбочава през последните години. Особено тревожни са параметрите, заложени в новия проектобюджет за 2026 г., в който предвиденото увеличение на субсидираната бройка е чувствително намалено спрямо очакванията, обещанията на министъра на културата и актуалните потребности на читалищната система.



Заложените в първоначалния вариант на проектобюджета 25% бяха намалени на около 12% след преработването му. Това поставя под риск нормалното функциониране на институциите, работещите в тях специалисти, както и огромния обем дейности, които читалищата реализират в обществен интерес.



Дълбоко разочароващи за читалищната общност са и резултатите от последните програми и конкурси, предоставящи възможности за проектно финансиране.



По програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за информираност“ всички класирани проекти получиха едва 39% от заявените бюджети — сума, която на практика обезсмисля реализацията на качествени дейности.



Програма "Читалища“, по която преди две години бяха подадени стотици кандидатури, одобри минимален брой проекти, а за тази и следващата година дори не е заложена като финансиращ инструмент. Сходна е ситуацията и с конкурсите на Национален фонд "Култура“, където огромен брой читалищни проекти остават одобрени без финансиране, въпреки високата им оценка и ясната им обществена значимост.



Във връзка с гореизложеното настояваме:



Размерът на увеличението за субсидирана бройка да бъде възстановен на не по-малко от 25%, така че читалищата да могат да осигуряват устойчивост и качествени културни услуги;



Програма "Читалища“ да бъде възстановена като ежегоден и стабилен инструмент за подкрепа на читалищната дейност;



Да бъдат прецизирани критериите за оценка на проекти както от Национален фонд "Култура“, така и от Министерството на културата, а също да се разгледа възможността за увеличаване на бюджетите на тези програми, за да може подкрепата да бъде реална, ефективна и адекватна спрямо обема дейности, които читалищата изпълняват.



Уважаеми дами и господа,



Надяваме се, че тази тревожна тенденция на неглижиране и подценяване ролята на българските читалища ще бъде прекратена. Настояваме за по-отговорен, последователен и прозрачен подход към институциите, които над век и половина са сред най-стабилните стълбове на българската култура и обществен живот. Убедени сме, че заедно можем да гарантираме бъдещето на читалищата като ключови културни и просветни центрове на България.



С уважение:



Народните читалища от Община Пловдив:



НЧ "Алеко Константинов-1954 г.-гр. Пловдив"



НЧ "Антим І-1937"



НЧ "Възраждане – 1983 г."



НЧ "Георги Търнев – 1900 г."



НЧ "Гого Мавров – 1930г."



НЧ "Димитър Благоев – 2008 г. гр. Пловдив"



НЧ "Димитър Пешев – 1998 г."



НЧ "Захари Стоянов – 1984"



НЧ "Иван Вазов -1904 -Пловдив"



НЧ "Иван Вазов – 1931 г. кв. Коматево“



НЧ "Младост – 1983 г."



НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2003"



НЧ "Назъм Хикмет – 1922 г."



НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1928 г.-гр. Пловдив"



НЧ "П. К. Яворов – 1926 г."



НЧ "П. Р. Славейков – 1908 г."



НЧ "Петко Р. Славейков – 2008"



НЧ "Проф. Кирил Дженев -2018"



НЧ "Съвременник –1986"



НЧ "Тракия – Пловдив – 2008 г."



НЧ "Христо Ботев – 1905 г."



НЧ "Христо Г. Данов – 1904 г."



НЧ "Христо Смирненски – 1935"



НЧ "Цар Борис ІІІ и Царица Йоанна 1931 г."



НЧ "Шалом Алейхем – 1945 г."