ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство следим тенденцията
по култура и медии към Народното събрание и до парламентарните групи в 51-ото Народно събрание относно: тревожна тенденция на неглижиране и подценяване ролята на българските читалища:
Уважаеми дами и господа,
В навечерието на 170-та годишнина от основаването на първите български читалища ние отново сме длъжни да подчертаем изключителната им роля за съхраняването на националната идентичност, духовност и културна памет.
С дълбоко безпокойство следим тенденцията на системно недофинансиране на читалищата, която се задълбочава през последните години. Особено тревожни са параметрите, заложени в новия проектобюджет за 2026 г., в който предвиденото увеличение на субсидираната бройка е чувствително намалено спрямо очакванията, обещанията на министъра на културата и актуалните потребности на читалищната система.
Заложените в първоначалния вариант на проектобюджета 25% бяха намалени на около 12% след преработването му. Това поставя под риск нормалното функциониране на институциите, работещите в тях специалисти, както и огромния обем дейности, които читалищата реализират в обществен интерес.
Дълбоко разочароващи за читалищната общност са и резултатите от последните програми и конкурси, предоставящи възможности за проектно финансиране.
По програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за информираност“ всички класирани проекти получиха едва 39% от заявените бюджети — сума, която на практика обезсмисля реализацията на качествени дейности.
Програма "Читалища“, по която преди две години бяха подадени стотици кандидатури, одобри минимален брой проекти, а за тази и следващата година дори не е заложена като финансиращ инструмент. Сходна е ситуацията и с конкурсите на Национален фонд "Култура“, където огромен брой читалищни проекти остават одобрени без финансиране, въпреки високата им оценка и ясната им обществена значимост.
Във връзка с гореизложеното настояваме:
Размерът на увеличението за субсидирана бройка да бъде възстановен на не по-малко от 25%, така че читалищата да могат да осигуряват устойчивост и качествени културни услуги;
Програма "Читалища“ да бъде възстановена като ежегоден и стабилен инструмент за подкрепа на читалищната дейност;
Да бъдат прецизирани критериите за оценка на проекти както от Национален фонд "Култура“, така и от Министерството на културата, а също да се разгледа възможността за увеличаване на бюджетите на тези програми, за да може подкрепата да бъде реална, ефективна и адекватна спрямо обема дейности, които читалищата изпълняват.
Уважаеми дами и господа,
Надяваме се, че тази тревожна тенденция на неглижиране и подценяване ролята на българските читалища ще бъде прекратена. Настояваме за по-отговорен, последователен и прозрачен подход към институциите, които над век и половина са сред най-стабилните стълбове на българската култура и обществен живот. Убедени сме, че заедно можем да гарантираме бъдещето на читалищата като ключови културни и просветни центрове на България.
С уважение:
Народните читалища от Община Пловдив:
НЧ "Алеко Константинов-1954 г.-гр. Пловдив"
НЧ "Антим І-1937"
НЧ "Възраждане – 1983 г."
НЧ "Георги Търнев – 1900 г."
НЧ "Гого Мавров – 1930г."
НЧ "Димитър Благоев – 2008 г. гр. Пловдив"
НЧ "Димитър Пешев – 1998 г."
НЧ "Захари Стоянов – 1984"
НЧ "Иван Вазов -1904 -Пловдив"
НЧ "Иван Вазов – 1931 г. кв. Коматево“
НЧ "Младост – 1983 г."
НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2003"
НЧ "Назъм Хикмет – 1922 г."
НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1928 г.-гр. Пловдив"
НЧ "П. К. Яворов – 1926 г."
НЧ "П. Р. Славейков – 1908 г."
НЧ "Петко Р. Славейков – 2008"
НЧ "Проф. Кирил Дженев -2018"
НЧ "Съвременник –1986"
НЧ "Тракия – Пловдив – 2008 г."
НЧ "Христо Ботев – 1905 г."
НЧ "Христо Г. Данов – 1904 г."
НЧ "Христо Смирненски – 1935"
НЧ "Цар Борис ІІІ и Царица Йоанна 1931 г."
НЧ "Шалом Алейхем – 1945 г."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
15:21 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като с...
16:09 / 08.12.2025
Обитател на блок в Пловдив е арестуван, хвърлял от терасата твърд...
12:19 / 08.12.2025
Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи
13:24 / 08.12.2025
Строителите обещали да приключат ремонта на Хуманитарната до 1 фе...
13:29 / 08.12.2025
Специалисти оглеждат срутище на Бунарджика
09:36 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS