Пловдивските баскетболисти с нова зала за 1,6 млн лева
Решението трябва да се вземе в полза на баскетболен клуб “Академик Бултекс 99". Стойността на строежа на сграда е 1,5 млн. лева, а паркингът към нея е 60 000 лева. Според документацията до три години от сключване на договора обектът трябва да бъде готов и да се въведе в експлоатация. Съоръжението ще се използва за тренировки на деца от 1 до 12 клас, както и на мъжкия и женския отбор на клуба, ще се провеждат и републикански първенства.
Към проекта се предвижда фитнес, общежитие и ресторант, които са за учащи, които живеят извън Пловдив, но учат в спортното училище. 4900 кв. метра е РЗП-то на 4-етажната сграда, а паркингът ще се разпростира на площ от 359 кв. м на общата площ на терена от 3250 кв. м.
