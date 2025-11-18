ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивските баскетболисти с нова зала за 1,6 млн лева
Автор: Данислава Вълкова 21:02Коментари (0)480
©
Общинските съветници на Пловдив трябва да вземат решение дали да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 30 години в недвижим имот – публична общинска собственост на бул. "Шести септември“ № 1, за изграждане на зала за баскетбол в Спортен комплекс "Отдих и култура“, информира Plovdiv24.bg. Това става ясно от дневния ред на комисиите преди окончателното дискутиране на темата по време на сесия.

Решението трябва да се вземе в полза на баскетболен клуб “Академик Бултекс 99". Стойността на строежа на сграда е 1,5 млн. лева, а паркингът към нея е 60 000 лева. Според документацията до три години от сключване на договора обектът трябва да бъде готов и да се въведе в експлоатация. Съоръжението ще се използва за тренировки на деца от 1 до 12 клас, както и на мъжкия и женския отбор на клуба, ще се провеждат и републикански първенства.

Към проекта се предвижда фитнес, общежитие и ресторант, които са за учащи, които живеят извън Пловдив, но учат в спортното училище. 4900 кв. метра е РЗП-то на 4-етажната сграда, а паркингът ще се разпростира на площ от 359 кв. м на общата площ на терена от 3250 кв. м.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
До 20 години затвор за кантонера, убил за секунди Стефан Асенов н...
17:16 / 18.11.2025
Веселин Дошков загуби дело срещу община Пловдив за парче от автог...
17:26 / 18.11.2025
Раздвижване около бъдещия мол на Сточна гара
17:17 / 18.11.2025
Медицинско чудо в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив
16:26 / 18.11.2025
Невиждана у нас технология откриват край Пловдив
16:00 / 18.11.2025
Нови подробности за убийството в "Тракия" в Пловдив
15:03 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: