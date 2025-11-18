Пловдивските баскетболисти с нова зала за 1,6 млн лева

© Общинските съветници на Пловдив трябва да вземат решение дали да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 30 години в недвижим имот – публична общинска собственост на бул. "Шести септември“ № 1, за изграждане на зала за баскетбол в Спортен комплекс "Отдих и култура“, информира Plovdiv24.bg. Това става ясно от дневния ред на комисиите преди окончателното дискутиране на темата по време на сесия.



Решението трябва да се вземе в полза на баскетболен клуб “Академик Бултекс 99". Стойността на строежа на сграда е 1,5 млн. лева, а паркингът към нея е 60 000 лева. Според документацията до три години от сключване на договора обектът трябва да бъде готов и да се въведе в експлоатация. Съоръжението ще се използва за тренировки на деца от 1 до 12 клас, както и на мъжкия и женския отбор на клуба, ще се провеждат и републикански първенства.



Към проекта се предвижда фитнес, общежитие и ресторант, които са за учащи, които живеят извън Пловдив, но учат в спортното училище. 4900 кв. метра е РЗП-то на 4-етажната сграда, а паркингът ще се разпростира на площ от 359 кв. м на общата площ на терена от 3250 кв. м.