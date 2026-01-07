ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивски съд отказа предаване на съдебните власти в Гърция на българин, осъден на 35 г. затвор
Апелативният съд прие, че заповедта за арест не отговаря на законовите изисквания и жалбата на обвиняемия срещу решението на Пловдивския окръжен съд, с което първоначално е допуснато предаването му, е основателна.
Съгласно българския закон е необходимо държава, издала заповедта за арест, да опише в нея обстоятелствата, при които е извършено престъплението, включително време, място и степен на участие на исканото лице. Апелативните магистрати констатираха, че това изискване не е изпълнено. Описано е, че извършител на деянията е друго лице, но никъде не се посочва ясно в какво се изразява участието на С. И. Не са конкретизирани времето и мястото, на които се твърди, че са осъществени престъпленията. Липсват данни изобщо дали съдебният акт, въз основа на който е наложено наказанието лишаване от свобода, е влязъл в сила.
Пловдивският апелативен съд приема, че в Европейската заповед за арест данните затова по какъв начин е осигурена защитата на българския гражданин и дали той е уведомен за датата на разглеждане на делото му в Гърция и за постановената присъда са противоречиви и неясни. По никакъв начин не е удостоверено, че българският гражданин е имал връзка с назначения му там служебен защитник, още повече, че деянията, които се твърди, че е извършил, са от 2018 г., а Европейската заповед за арест е издадена едва през 2025 г.
Съдът отмени и мярката за неотклонение на С. И. задържане под стража и го освободи още в залата под бурните ръкопляскания на близките му. Решението на Апелативния съд е окончателно.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 27 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Бивш областен управител хванат в крачка: Някой нарочно е снимал т...
11:01 / 07.01.2026
Проблеми с водата в Пловдив и региона
10:35 / 07.01.2026
Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив
10:19 / 07.01.2026
Гъста мъгла захлупи Пловдив
08:09 / 07.01.2026
Епичният спектакъл "Време разделно" на Варненския театър гостува ...
23:40 / 06.01.2026
Затвориха за движение улица в центъра на Пловдив
19:53 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS