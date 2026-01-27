Пловдивски съд остави в ареста турски шофьор

© Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Хасковския окръжен съд, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо турския шофьор М. Ч.



Той е привлечен като обвиняем за това, че на 15.08.2025 г. през ГКПП "Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, с автобус марка "Мерцедес“ пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери на обща стойност 149 276,01 евро, с левова равностойност 291 958,50 лева.



Пловдивският апелативен съд прецени, че жалбата на турския шофьор за промяна на мярката му за неотклонение е неоснователна и я остави без уважение. По делото са извършени множество процесуално-следствени действия, събрани са различни по вид доказателства, разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства, изготвена е експертиза. Изводимото от доказателствата формира подозрение, че задържаният е автор на престъплението, в което е обвинен и за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години и "глоба“ от 20 000 лв. до 100 000 лв.



Съдът прецени, че съществува реална опасност М. Ч. да се укрие. Той изначално се е опитал да осуети установяването на престъплението, като не е спрял за проверка на стоп палка, за което е санкциониран по административен ред. Налице са и свидетелски показания, че автобусът е спрял " след кратко преследване“. М.Ч. е бил обявен на 06.01.2026 г. и за общодържавно издирване. Той е чужд гражданин, който няма регистриран адрес на пребиваване нито в страната ни, нито в друга страна- член на ЕС. Вероятността да се укрие, за да осуети наказателното преследване, респективно - ангажиране на наказателната му отговорност, е реална.



Апелативният съд намира за обоснован и правилен извода на окръжния съд, че най-адекватна в случая е мярка за неотклонение е "задържане под стража“.



Определението на апелативния съд е окончателно.