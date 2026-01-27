ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивски съд остави в ареста турски шофьор
Той е привлечен като обвиняем за това, че на 15.08.2025 г. през ГКПП "Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, с автобус марка "Мерцедес“ пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери на обща стойност 149 276,01 евро, с левова равностойност 291 958,50 лева.
Пловдивският апелативен съд прецени, че жалбата на турския шофьор за промяна на мярката му за неотклонение е неоснователна и я остави без уважение. По делото са извършени множество процесуално-следствени действия, събрани са различни по вид доказателства, разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства, изготвена е експертиза. Изводимото от доказателствата формира подозрение, че задържаният е автор на престъплението, в което е обвинен и за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години и "глоба“ от 20 000 лв. до 100 000 лв.
Съдът прецени, че съществува реална опасност М. Ч. да се укрие. Той изначално се е опитал да осуети установяването на престъплението, като не е спрял за проверка на стоп палка, за което е санкциониран по административен ред. Налице са и свидетелски показания, че автобусът е спрял " след кратко преследване“. М.Ч. е бил обявен на 06.01.2026 г. и за общодържавно издирване. Той е чужд гражданин, който няма регистриран адрес на пребиваване нито в страната ни, нито в друга страна- член на ЕС. Вероятността да се укрие, за да осуети наказателното преследване, респективно - ангажиране на наказателната му отговорност, е реална.
Апелативният съд намира за обоснован и правилен извода на окръжния съд, че най-адекватна в случая е мярка за неотклонение е "задържане под стража“.
Определението на апелативния съд е окончателно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Панайот Велчев е новият шеф на Районен съд Пловдив
14:44 / 27.01.2026
"ХЪС Естейт" и добавената стойност на експертното обслужване: Сиг...
13:00 / 27.01.2026
Ексклузивно: Не една, а две жилищни сгради вдигат на мястото на а...
13:58 / 27.01.2026
Искат да строят жилища на мястото на автогара "Север", която прик...
12:45 / 27.01.2026
Сбогуваме се с Личо Стоунса в четвъртък на Рогошките гробища
12:07 / 27.01.2026
Събарят автогара "Север" в Пловдив!
11:20 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS