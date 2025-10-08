ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивски студент с награда "Джон Атанасов" за иновативна платформа за кариерно развитие
Автор: Гено Петров 21:24
©
В Гербовата зала на Президентството на 6 октомври се състоя официалната церемония по връчването на Наградите "Джон Атанасов“, учредени от президента на Република България. Отличията се връчват на млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки за техните изключителни постижения на световно ниво.

Сред наградените в категорията "Проект с висок обществен принос“ е Ивайло Хубенов – студент в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Той е създател на дигиталната платформа GradUp – първата в България интегрирана онлайн среда, която комбинира кариерно консултиране с достъп до възможности за първа заетост. Към октомври 2025 г. платформата вече има над 3600 потребители от различни региони на страната.

Целта на проекта е да предостави персонализирана подкрепа за първите кариерни стъпки на младите хора и да ускори тяхната реализация на пазара на труда. GradUp се отличава от стандартните сайтове за обяви, като акцентът е върху индивидуалното кариерно консултиране, което помага на младите да изградят увереност и яснота относно професионалния си път.

Президентът Румен Радев лично поздрави Ивайло Хубенов за инициативата, която, според него, демонстрира как иновациите в технологиите могат да имат значим обществен ефект и да подпомогнат младите българи в изграждането на успешна кариера.







