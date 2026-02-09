Пловдивски лекари се борят за живота на дете, блъснато от мотор

© Plovdiv24.bg Илюстративна снимка Вчера 7-годишно дете е блъснато от мотор, управляван от 18-годишен младеж, в село Воденичане (област Ямбол), а вече няколко часа пловдивските медици от УМБАЛ "Св.Георги" се борят за живота му.



Малкият пациент е приет в лечебното заведение в общо тежко състояние и множество травми. Детето е под постоянно лекарско наблюдение и му се извършват редица изследвания, съобщиха от пресцентъра на болницата пред репортер на Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал в центъра на селото около 15:00 часа.



Мотористът губи контрол над превозното средство, напуска платното за движение и удря 7-годишното дете, което стои на тротоара.



Първоначално то е транспортирано в МБАЛ "Ямбол" с множество травми.



Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздух и детето е транспортирано в УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив с медицински хеликоптер.



Установено е, че младежът не притежава необходимата категория за управление на мотор.