ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивски лекари се борят за живота на дете, блъснато от мотор
Малкият пациент е приет в лечебното заведение в общо тежко състояние и множество травми. Детето е под постоянно лекарско наблюдение и му се извършват редица изследвания, съобщиха от пресцентъра на болницата пред репортер на Plovdiv24.bg.
Инцидентът е станал в центъра на селото около 15:00 часа.
Мотористът губи контрол над превозното средство, напуска платното за движение и удря 7-годишното дете, което стои на тротоара.
Първоначално то е транспортирано в МБАЛ "Ямбол" с множество травми.
Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздух и детето е транспортирано в УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив с медицински хеликоптер.
Установено е, че младежът не притежава необходимата категория за управление на мотор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът на "Тракия": Това не е решение, този булевард трябва да им...
10:31 / 09.02.2026
Зам.-кмет на община "Марица": Няма да оставим хората без превоз
10:01 / 09.02.2026
Пекинската опера гостува днес в Пловдив с безплатен спектакъл
09:41 / 09.02.2026
Безплатни прегледи за пациенти с деменция в Пловдив
09:06 / 09.02.2026
Пловдивчанин: Абсурдни сцени край Бачковския манастир
09:01 / 09.02.2026
"Ваш ли е този номер?": Нова схема за телефонни измами разтревожи...
08:49 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS