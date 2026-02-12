ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивски лекар представи на висш международен форум робот-асистирани операции
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:11
©
УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив за пореден път затвърди позициите си на водещ медицински център в страната в областта на робот-асистираната хирургия след като доц. д-р Атанас Иванов от Клиниката по урология бе единственият представител на България на престижна международна конференция по робот-асистирана хирургия, проведена в Истанбул.

Форумът събра водещи специалисти от Европа и света, работещи със съвременната роботизирана система Versius, внедрена и успешно прилагана в УМБАЛ "Свети Георги“.

"Целта на срещата беше да се обобщи опитът с тази високотехнологична система, която през последните години заема все по-значим дял от роботизираната хирургия в Европа и света“, коментира доц. Иванов.

По време на конференцията доц. Иванов представи първите 30 робот-асистирани операции от общо над 50, извършени в Клиниката по урология към УМБАЛ "Свети Георги“ само за няколко месеца, и резултатите от тях. Презентацията предизвика сериозен интерес и получи изключително положителна оценка, като постигнатите резултати бяха определени като напълно съпоставими с тези на утвърдени европейски центрове с дългогодишен опит.

Сред международните модератори на събитието беше и проф. Жилберто Алмейда от Бразилия – един от световните лидери в робот-асистираната хирургия, с ког
©
ото бяха обсъдени бъдещи професионални колаборации, включително възможността УМБАЛ "Свети Георги“ да бъде домакин на мастър клас и обучителни инициативи за специалисти от страната и региона.

По време на форума бяха представени и иновативни хирургични техники, които намират приложение и в практиката на университетската болница и които осигуряват по-бързо възстановяване и по-нисък риск от усложнения за пациентите.

УМБАЛ "Свети Георги“ е първото лечебно заведение в региона, което въведе робот-асистирана хирургия със система Versius, осигурявайки на пациентите си достъп до най-съвременни, щадящи и високоефективни методи на лечение.







