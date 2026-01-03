ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивски адвокат направи документален филм
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 21:30
©
Пловдивският адвокат Георги Кременаров е сценарист на документалния филм "Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г.". Toй бе  представен на безплатна прожекция във Военния клуб.

Текста зад кадър чете друг филибелия и познато екранно лице – водещият късните новини по Българската национална телевизия Румен Йовчев.

"Едно от най-славните формирования в българската военна история и неговите герои доскоро бяха забравени, а това е недостойно за нас самите като техни наследници. Създадохме филма на базата на богат документален материал и исторически извори, както и на снимки от онова време, които се публикуват за първи път. Проследява се период от 60 години – от създаването на Десети пехотен Родопски полк до края на Втората световна война през 1945 г.

Посвещаваме филма на светлата памет на дедите победители, които с желязо и кръв очертаха етническите граници на българската нация“, каза адвокат Георги Кременаров. Видеомонтажът е дело на Атанас Николов, а музиката към филма изпълнява пианистката Зарина Гетоева.

Филмът за подвизите на героите от полка е с продължителност 1 час.

В програмата е предвидена среща разговор с адвокат Георги Кременаров. Той ще представи и излязлото преди седмици второ допълнено и преработено издание на книгата си “Десети пехотен Родопски полк и войните за национално обединение на България. Премълчани истини и факти."

Той е автор и на двутомно историческо издание по темата, което неотдавна предизвика интерес в научните среди и получи широк отзвук сред обществеността в Южна България и столицата.







