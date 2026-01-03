ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивски адвокат направи документален филм
Текста зад кадър чете друг филибелия и познато екранно лице – водещият късните новини по Българската национална телевизия Румен Йовчев.
"Едно от най-славните формирования в българската военна история и неговите герои доскоро бяха забравени, а това е недостойно за нас самите като техни наследници. Създадохме филма на базата на богат документален материал и исторически извори, както и на снимки от онова време, които се публикуват за първи път. Проследява се период от 60 години – от създаването на Десети пехотен Родопски полк до края на Втората световна война през 1945 г.
Посвещаваме филма на светлата памет на дедите победители, които с желязо и кръв очертаха етническите граници на българската нация“, каза адвокат Георги Кременаров. Видеомонтажът е дело на Атанас Николов, а музиката към филма изпълнява пианистката Зарина Гетоева.
Филмът за подвизите на героите от полка е с продължителност 1 час.
В програмата е предвидена среща разговор с адвокат Георги Кременаров. Той ще представи и излязлото преди седмици второ допълнено и преработено издание на книгата си “Десети пехотен Родопски полк и войните за национално обединение на България. Премълчани истини и факти."
Той е автор и на двутомно историческо издание по темата, което неотдавна предизвика интерес в научните среди и получи широк отзвук сред обществеността в Южна България и столицата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Отново хаос на жп прелезите в Пловдив
19:30 / 03.01.2026
На мястото на Централна поща в Пловдив преди е имало шантан, къде...
19:07 / 03.01.2026
Шест търговци в Пловдивска област са глобени заради спекула
17:14 / 03.01.2026
Катастрофа до SPS, на мястото има само една кола!
15:56 / 03.01.2026
Възможно ли е градският транспорт в Пловдив да стане безплатен?
15:38 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS