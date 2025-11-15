ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществуват
Ето мнението, което Plovdiv24.bg публикува:
Какво нещо е талантът, още повече, когато е мотивиран от кауза. Думата ми е за братя Аргирови, които с композитора Стефан Димитров представиха новия си хит, който ще изпълнят съвместно с Христо Стоичков и приятели.
Гледам ги и си мисля, че тези хора бяха в творческа пауза повече от 20 години, тъй като се бяха запиляли по далечна чужбина. Но ето, все едно тези повече от 20 години не съществуват.
Тук са си братята и правят хит след хит. И май това прави разликата между големите таланти и творческата ширпотреба. Независимо в коя област и паузата от много години, талантът винаги може да изригне с нова сила и енергия.
