Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществуват

© ПЛовдивският адвокат Тодор Кръстев сподели, че е изключително впечатлен от таланта и това, което правят едно от най-известните ни изпълнители, които отгоре на всичко са и пловдивчани - братя Аргирови и новият им проект с Христо Стоичков:



Ето мнението, което Plovdiv24.bg публикува:



Какво нещо е талантът, още повече, когато е мотивиран от кауза. Думата ми е за братя Аргирови, които с композитора Стефан Димитров представиха новия си хит, който ще изпълнят съвместно с Христо Стоичков и приятели.



Гледам ги и си мисля, че тези хора бяха в творческа пауза повече от 20 години, тъй като се бяха запиляли по далечна чужбина. Но ето, все едно тези повече от 20 години не съществуват.



Тук са си братята и правят хит след хит. И май това прави разликата между големите таланти и творческата ширпотреба. Независимо в коя област и паузата от много години, талантът винаги може да изригне с нова сила и енергия.