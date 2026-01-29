ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивската прокуратура обвини 62-годишен за непристойни действия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:59Коментари (0)167
Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем П.М., на 62 г., за това, че на 23 януари в Карлово, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка "Фиат“, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325 ал. 3 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 23 януари 2026 г. бил подаден сигнал за това, че лек автомобил, марки "Фиат“, се движел по бул. "Александър Стамболийски“ в гр. Карлово, като криволичел по пътното платно и създавал опасност за преминаващите автомобили. Полицейски служители спрели за проверка превозното средство, управлявано от П.М. Водачът, който видимо бил в нетрезво състояние,  отказал да бъде тестван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества. П.М. се държал агресивно спрямо служителите на МВР, което предизвикало възмущението на останалите водачи на автомобили.

По досъдебното производство са извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура-Пловдив.







