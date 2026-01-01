ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивската пожарна: Беше живот срещу живот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:07
©
С 46 спасени човешки живота изпратихме 2025 година. Само през последното денонощие отработените сигнали бяха 31, като 21 от тях- пожари. За радост- без пострадали! Това съобщиха в първия ден на новата 2026 година от пловдивската пожарна.

Първата смяна я посреща с надежда за добри дни и щастливи семейства.

Макар че изминалата година бе натоварена и динамична, я изпратихме с малко носталгия, но и с удовлетвореност - дарихме надежда и помогнахме, оказахме подкрепа и взаимност- това е равносметката от нашите "уроци стихии" - човешки и природни!

Екипите на районните ни служби: Първа, Втора, Трета, Четвърта, Стамболийски, Карлово, Асеновград, Първомай,Хисаря, Раковски, Садово, участъците в Съединение и Лъки, сектор "Специализирани оперативни дейности“, работиха всеотдайно- така, както налагат правилата на професията, като всеки един от колегите имаше личен принос със своя човешки потенциал.

През годината отработихме над 5 431 произшествия. Реагирахме на по 2 421 сигнала за пожара, като само 660 от тях с материални загуби. Имаше много напрегнати и рискови ситуации, при които хора в беда, бяха спасени "на косъм". Извършените аварийно -спасителни дейности при пътни инциденти бяха повече от 160.

Очакването и доверието към нас са огромни: хората се обръщат за помощ не само в случаи на пожар, а и при инциденти и произшествия от различно естество. Звената на РДПБЗН- Пловдив оказаха техническа помощ и съдействие в множество ситуации- паднали възрастни хора в домовете си, инциденти с паднали от височини и загубени в гориста местност, помогнахме на заседнали в асансьори, отключвахме стаи и врати, зад които хора бяха останали сами и в рискова ситуация за живота им.

Във всеки от случаите "живот срещу живот", рискът си струваше, за да бъде спасен човек!

Най- чистите и зареждащи преживяния в натовареното ни ежедневие бяха срещите

с деца от над 400 учебни заведения в областта, които искаха да надникнат в тайните на нашата професия. Показахме им възможностите на техниката, разказахме им интересни случки и нагледно се впуснахме в тренировка с гасене на терен, с която ги научихме, че при среща с огъня, трябва да действат разумно, без излишен риск, запазвайки самообладание. Използвахме всяка възможност наши екипи да участват с демонстрации на техника в различни детски фестивали и инициативи, по време на които работихме за повишаването на противопожарната култура на деца и възрастни.

Безценно е да запалиш пламъка на вярата и увереността в човешките очи и да усетиш надеждата, с която един малък или голям човек ти показват обич и внимание за твоята грижа.

Упорито работим по европейски проекти, с които ще подобрим условията на работа и материално- техническата база- две от нашите служби- Първа и Втора, ще имат не само нова и различна визия, с обновени сгради, с по- добри условия за нашите служители и с принос към околната среда.

Колеги и жители на Пловдивска област, нека 2026 ни донесе здраве и #Заедност#. С чест и достойнство ние от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив ще продължаваме да помагаме на онези, които се нуждаят от нас и да даряваме надежда и смисъл!







