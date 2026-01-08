Пловдивската полиция влиза в 12 села

© Областната дирекция на МВР – Пловдив информира гражданите, че през месец януари 2026 г. ще се проведат изнесени полицейски приемни на територията на няколко районни управления в областта. Инициативата има за цел да осигури по-добър контакт между полицията и местната общност и да улесни гражданите при подаването на сигнали и запитвания.



Графикът на изнесените приемни е следният:



08.01.2026 г. – РУ Първомай: с. Караджалово, с. Градина и с. Крушево;



15.01.2026 г. – РУ Хисаря: с. Красново, с. Кръстевич и с. Мало Крушево;



22.01.2026 г. – РУ Труд: с. Правище, с. Найден Герово и с. Драгомир;



29.01.2026 г. – РУ Раковски: с. Пъдарско, с. Стрелци и с. Момино село.



Гражданите могат да се обърнат към служителите на МВР на място, за да получат информация, да подадат сигнали или да обсъдят въпроси, свързани с безопасността в своите населени места.