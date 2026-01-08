ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивската полиция влиза в 12 села
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:49
Областната дирекция на МВР – Пловдив информира гражданите, че през месец януари 2026 г. ще се проведат изнесени полицейски приемни на територията на няколко районни управления в областта. Инициативата има за цел да осигури по-добър контакт между полицията и местната общност и да улесни гражданите при подаването на сигнали и запитвания.

Графикът на изнесените приемни е следният:

08.01.2026 г. – РУ Първомай: с. Караджалово, с. Градина и с. Крушево;

15.01.2026 г. – РУ Хисаря: с. Красново, с. Кръстевич и с. Мало Крушево;

22.01.2026 г. – РУ Труд: с. Правище, с. Найден Герово и с. Драгомир;

29.01.2026 г. – РУ Раковски: с. Пъдарско, с. Стрелци и с. Момино село.

Гражданите могат да се обърнат към служителите на МВР на място, за да получат информация, да подадат сигнали или да обсъдят въпроси, свързани с безопасността в своите населени места.







