|Пловдивската полиция влиза в 12 села
Графикът на изнесените приемни е следният:
08.01.2026 г. – РУ Първомай: с. Караджалово, с. Градина и с. Крушево;
15.01.2026 г. – РУ Хисаря: с. Красново, с. Кръстевич и с. Мало Крушево;
22.01.2026 г. – РУ Труд: с. Правище, с. Найден Герово и с. Драгомир;
29.01.2026 г. – РУ Раковски: с. Пъдарско, с. Стрелци и с. Момино село.
Гражданите могат да се обърнат към служителите на МВР на място, за да получат информация, да подадат сигнали или да обсъдят въпроси, свързани с безопасността в своите населени места.
