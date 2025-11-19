© виж галерията Пловдивски социалистки отпразнуваха 20 години от основаването на Обединение на жените социалистки със стилно тържество в НЧ "Шалом Алейхем". Празникът беше открит от специалния гост Атанас Зафиров - вицепремиер на България и председател на НС на БСП.



Председателят на ОЖС в Пловдив - Минка Сърнешка даде думата на Дора Янкова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и председател на НС на ОЖС. Последваха изказвания на Атанаска Тенева - един от учредителите на обединението, Калин Милчев - председател на ГС на БСП - Пловдив. Специални гости на тържеството бяха Калоян Паргов - зам.-председател на НС на БСП, Атанас Телчаров - председател на ОблС на БСП и Виолета Христодулова - председател на ОЖС за Пловдивска област.



В приветствията се те се спряха за важната роля на БСП като социалния вектор в обществото и в частност - в управлението на страната и каква важна роля играят жените социалистки в управленските решения, в неправителствения сектор и дори в бизнеса.



Бяха прочетени две стихотворения по случай празника. Събитието продължи с чаровните дами Събка Дякова-Чехович - психолог, писател и художник, както и Виолета Кузмова- холистичен терапевт и поетеса. Съпровод на пиано - Велислава Стоянова. Посланията на тези творци бяха свързани със силата на женската енергия и какъв двигател би могла да бъде тя в различни инициативи, посветени на хората. Гостите бяха впечатлени от картините на Събка Дякова - Чехович, които бяха изложени с благотворителна цел. Събраха се средства за ремонт на покрива на сградата на ул."Кръстьо Пастухов" 18, която е централа на БСП в града.



Атрактивно и с много емоции протече музикалният поздрав "Честит рожден ден, ОЖС" и разрязването на тортата, украсена символично с много червени рози. Следваше коктейл, на който да се насладят всички гости.