Автор: Ивет Калчишкова

Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив вече е една стъпка напред към бъдещето. Преди броени минути там бе открит новият център за върхови постижения ТЕХ Парк, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Центърът е реализиран по Националния план за възстановяване и устойчивост - "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“, и е резултат от успешното партньорство между образованието и бизнеса, с ключовата подкрепа на компаниите партньори на ПГЕЕ - Пловдив, сред които и BTL Industries България.



Директорът инж. Любомира Вълкова сподели, че днешният ден е специален за всички ученици и учители, защото това е крачка напред в развитието на школото и е сигурна, че мястото ще се превърне в символ на амбиция и растеж на младите хора.



Заместник областния управител Цветомир Цветков, който е и възпитаник на гимназията, сподели, че изключително много се вълнува от новостите в любимото училище. Той бе категоричен, че с този център Пловдив прави инвестиция в бъдещето.



Новият център по върхови технологии допринася за усвояването на знанията, но и ще води учениците към усвояването на нови компетентности извън учебните програми.



Помислено е и за конкретни нужди на пазара на труда, като се обхванат областите – програмиране, изкуствен интелект, енергетика, електроника.



