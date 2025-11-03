Пловдивчанка сложи в портмонето си 200 лева и 150 евро, съжали

© Криминално проявен и осъждан мъж бе задържан за поредно посегателство в Пловдив. Полицейската мярка е взета спрямо 52-годишен, който отнел с ловкост дамско портмоне с 200 лева и 150 евро.



Действията по установяване на извършителя са предприети в сряда от служители на Трето РУ, непосредствено след като потърпевшата собственичка потърсила тяхното съдействие.



По случая е образувано досъдебно производство.