Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини

© Пловдивчанка предупреди за поредна измама в града под тепетата:



"Здравейте, може би повечето от вас са наясно, но не всички, затова ще разкажа накратко, за да не се подлъгват останалите.



Снощи около 19:00 часа на влизане в "Кауфланд" в "Тракия" пред вратите ме дръпна едно момиче (вероятно румънка или българка), правеше се на глуха и ми навря химикал в ръката и аз се подписах, все още нямах представа какво иска, но като погледнах листа, видях, че събира пари уж за Асоциацията на глухите. Имаше хора, които бяха дали по 50, 20, 10 лева.



Аз си бръкнах в портмонето и видях, че имам само по 50 лева и й посочих, че на излизане ще й дам Тя ми показа, че тръгвала, тук ми светна лампата, бръкнах, извадих монети по 2 лева, а тя най-нахално ми написа на листа, че иска 20 лева! Чак ще ми определя колко да й дам и просто тръгнах, вече беше от ясно по-ясно. Внимавайте".



Хората споделят, че на абсолютно същата измама са станали свидетели и пред други големи хранителни магазини в "Тракия".