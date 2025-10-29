ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанка потресена: Направи го с голи ръце!
"Един човек седеше на кафето, без да поръча нищо. Изглеждаше спокоен, но всъщност се беше настанил там с друга цел. Хранеше рибите, уж невинно, и тихо наблюдаваше водата.
След малко се оказа, че няма въдица — само корда, навита на ръката му. С невероятна ловкост и пълно пренебрежение към правилата, човекът успя да хване шаран с голи ръце и корда!
Сложи го в раницата и избяга, преди някой да реагира. Никой не предприе мерки, никой не каза нищо".
Масовият риболов в канала е забранен от 2008 г., но с цел поддържане на екосистемата периодично се извършва контролен улов.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 54 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала пла...
13:31 / 29.10.2025
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно ...
12:04 / 29.10.2025
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
11:59 / 29.10.2025
Изключително нисък е интересът на пловдивчани към ваксината срещу...
12:38 / 29.10.2025
Кървавата свада в Пловдив за паркомясто завърши с присъда за редн...
12:34 / 29.10.2025
От последните минути: Най-добрата новина за Марти, прегазен от АТ...
10:45 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS