Пловдивчанка потресена: Направи го с голи ръце!

Днес на Гребната база в Пловдив станах свидетел на нещо напълно недопустимо. Това съобщи пловдивчанка И обясни ситуацията:



"Един човек седеше на кафето, без да поръча нищо. Изглеждаше спокоен, но всъщност се беше настанил там с друга цел. Хранеше рибите, уж невинно, и тихо наблюдаваше водата.



След малко се оказа, че няма въдица — само корда, навита на ръката му. С невероятна ловкост и пълно пренебрежение към правилата, човекът успя да хване шаран с голи ръце и корда!



Сложи го в раницата и избяга, преди някой да реагира. Никой не предприе мерки, никой не каза нищо".



Масовият риболов в канала е забранен от 2008 г., но с цел поддържане на екосистемата периодично се извършва контролен улов.