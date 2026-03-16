Пловдивчанка показа възмутителна гледка и поиска глоби за родителите на тези ученици
Оказва се, че голяма част от тях пушат и буквално остават шарен килим от фасове.
Ето какво точно сподели тя:
Към Община Пловдив
Към Регионалното управление на образованието - Пловдив
Към родителите и ръководството на СУ "Св. Паисий Хилендарски" - Пловдив
Така изглежда тротоарът и тревните площи срещу СУ "Св. Паисий Хилендарски" след края на учебните занятия...На въпрос към пушещите ученици дали им харесва гледката, която оставят, казаха, че няма кошчета...
Така изглеждат тротоарите и срещу други училища в града! Разбрах, че ръководствата на училищата от години не могат да се справят с този проблем, затова:
Моля, да бъдат поставени кошчета на тротоарите около училищата (пепелници също ще свършат работа, стига да са достатъчно големи!)
Предлагам и друго решение, което е и здравословно, и по Наредбата на ОбС Пловдив за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив: глоби на родителите на пушещите ученици.
Всъщност темата за пушещите ученици, които замърсяват зелените площи и пространството срещу въпросното училище от Plovdiv24.bg вече сме я повдигали със специален материал.
"Липса на елементарни навици и възпитание. Да не говорим за вредите от тютюнопушенето. При това става дума за деца на по 15-17 години. Всяко междучасие, за да не са на самата улица "Родопи", се събират около входовете на блока, разположен точно срещу училището - защото там не се виждат от никого, освен от живеещите наоколо", съобщи в сигнала си до редакцията наш читател.
