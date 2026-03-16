Пловдивчанка се възмути на гледка, на която става често свидетел, видя Plovdiv24.bg. Във фейсбук групата "Забелязано в Пловдив" тя сподели видео, на което се вижда какво се случва, след като ученици от едно от пловдивските училища излизат в междучасие.

Оказва се, че голяма част от тях пушат и буквално остават шарен килим от фасове.

Ето какво точно сподели тя:

Към Община Пловдив

Към Регионалното управление на образованието - Пловдив

Към родителите и ръководството на СУ "Св. Паисий Хилендарски" - Пловдив

Така изглежда тротоарът и тревните площи срещу СУ "Св. Паисий Хилендарски" след края на учебните занятия...На въпрос към пушещите ученици дали им харесва гледката, която оставят, казаха, че няма кошчета...

Така изглеждат тротоарите и срещу други училища в града! Разбрах, че ръководствата на училищата от години не могат да се справят с този проблем, затова:

Моля, да бъдат поставени кошчета на тротоарите около училищата (пепелници също ще свършат работа, стига да са достатъчно големи!)

Предлагам и друго решение, което е и здравословно, и по Наредбата на ОбС Пловдив за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив: глоби на родителите на пушещите ученици.

Всъщност темата за пушещите ученици, които замърсяват зелените площи и пространството срещу въпросното училище от Plovdiv24.bg вече сме я повдигали със специален материал.

"Липса на елементарни навици и възпитание. Да не говорим за вредите от тютюнопушенето. При това става дума за деца на по 15-17 години. Всяко междучасие, за да не са на самата улица "Родопи", се събират около входовете на блока, разположен точно срещу училището - защото там не се виждат от никого, освен от живеещите наоколо", съобщи в сигнала си до редакцията наш читател.