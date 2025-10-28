Пловдивчанка отиде до магазина с 20 хиляди лева, не помни къде ги е изгубила

© Читателка потърси Plovdiv24.bg за съдействие. Ето за какво става дума:



Здравейте, пиша ви с молба за съдействие. Миналата седмица баба ми, която има деменция, е загубила около 20 000 лева в квартал "Кючук Париж", зад "Камела". Това са всички спестявания от пенсиите на баба ми и дядо за много години.



Можете да си представите колко взима един пенсионер с минимална пенсия и колко години е пестил, за да спести тази сума. За съжаление дядо ми почина, а баба ми се разболя от деменция. След което започна да се влошава и да носи всичките им спестявания със себе си (понеже от болестта изпада в някаква параноя).



В крайна сметка баба ми е излязла до магазина и не си спомня точно къде е била, но след това е разбрала, че парите ги няма. Не е ясно дали е било същия ден или на следващия, когато е осъзнала липсата. Но е било някъде в квартала (махалата) понеже тя е и трудноподвижна.



Когато разбрахме за инцидента, подадохме сигнал в полицията и обиколихме района, където евентуално може да е ходила. Както и публикувахме във фейсбук групите. Като там не сме споменавали сума, а по скоро че са загубени огромна сума пари. Но засега нямаме нова информация и резултат.



Надеждата ми е, ако е възможно да публикувате това като кратко съобщение или материал — ще сме много благодарни, защото разпространението чрез медия може да достигне до хора, които иначе не биха видели обявата в социалните мрежи. Като могат да се свържат с мен по телефона.



Благодаря Ви предварително за съдействието, подкрепата и човешкото отношение!



С уважение,



Виктория Ангелова



P.S. Телефонът е в редакцията на медията ни. Ако можете да помогнете на жената, свържете се с нас - 0886 59 82 67 или на novini@plovdiv24.bg.