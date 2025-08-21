ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка изхвърли през терасата си хиляди левове
На 20 август 2025 г. пострадалата 79-годишна жена се намирала в жилището си в Пловдив. Около 15 ч. тя получила телефонно обаждане от непознат мъж, който и се представил за полицейски служител. Той обяснил, че в момента се провежда полицейска операция и тя е набелязана за жертва на телефонни измамници, но за да не пострада, трябва да даде наличните пари в дома си.
Непознатият обещал, че след задържането им, сумата ще й бъде върната. Жената се съгласила, събрали наличните пари в дома си и ги хвърлила през терасата на апартамента. Под балкона чакал Д.А., който ги взел, качил се на автомобила си и напуснал града. Подаден е бил сигнал на тел. 112. При проведени издирвателни мероприятия полицейските служители го установили в района на с. Тулово, обл. Стара Загора, като горепосочената сума била намерена у него.
Д.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Пловдив. Предстои наблюдаващия прокурор, след като се запознае с доказателствата по делото, да прецени за внасяне на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
