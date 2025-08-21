ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчанка изхвърли през терасата си хиляди левове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:56Коментари (0)636
©
Днес, 21 август 2025 г., Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Д.А., на 63 г., шведски гражданин, роден в Сирия, със статут на постоянно пребиваващ в България, за това, че на 20.08.2025 г., в Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у 79-годишна жена и с това й причинил имотна вреда в размер на 11 600 канадски долара, 4700 британски лири и 5035 лева – престъпление по чл. 209 от Наказателния кодекс.

На 20 август 2025 г. пострадалата 79-годишна жена се намирала в жилището си в Пловдив. Около 15 ч. тя получила телефонно обаждане от непознат мъж, който и се представил за полицейски служител. Той обяснил, че в момента се провежда полицейска операция и тя е набелязана за жертва на телефонни измамници, но за да не пострада, трябва да даде наличните пари в дома си.

Непознатият обещал, че след задържането им, сумата ще й бъде върната. Жената се съгласила, събрали наличните пари в дома си и ги хвърлила през терасата на апартамента. Под балкона чакал Д.А., който ги взел, качил се на автомобила си и напуснал града. Подаден е бил сигнал на тел. 112. При проведени издирвателни мероприятия полицейските служители го установили в района на с. Тулово, обл. Стара Загора, като горепосочената сума била намерена у него.

Д.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Пловдив. Предстои наблюдаващия прокурор, след като се запознае с доказателствата по делото, да прецени за внасяне на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Стана ясно кой оглавява ДАНС в Пловдив
18:09 / 21.08.2025
Сериозна авария в Пловдив
17:54 / 21.08.2025
След разкритията на Plovdiv24.bg БАБХ призна за труповете на живо...
17:36 / 21.08.2025
КЦМ призна за сериозни икономически проблеми
17:08 / 21.08.2025
Жителка на Пловдивска област даде 46 хиляди лева на непознат
16:50 / 21.08.2025
Опасен обходен маршрут край Пловдив
16:02 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
09:04 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
09:32 / 19.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: