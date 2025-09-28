ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка: Шофьорът да бъде глобен!
"Здравейте. Пиша ви, тъй като нямам отговор от отговорните институции, към които подадох сигнал. На 20.09.25 към 16:15 часа пътувах с автобус номер 6 с рег.номер РВ 8882МЕ от пл. "Съединение" в посока кв. "Христо Смирненски".
Шофьорът караше с отворена втора врата през цялото време, по едно време запали и цигара. Климатик в автобусът или нямаше, или не работеше. Подадох сигнал до ОП "Организация и контрол по транспорта", но отговор нямам вече повече от седмица. Надявам се, че чрез вашата медия ще се задействат и шофьорът ще бъде глобен, че застрашава живота и здравето на пътниците", ни написа пловдивчанката.
