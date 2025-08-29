ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
"Снощи взехме билет, преминахме през бариерата и за по-малко от час ме прегледаха и си тръгнахме. Лекарите бяха изключително внимателни и професионални – благодаря им от сърце за грижата“, разказва пациентката.
Проблемът възникнал при излизането от паркинга.
"На изхода ни казаха, че трябва да платим 45 лева, въпреки че според мен трябваше да е само 5 лева за 30 минути престой. Охранителят твърдеше, че това е, което показва компютърът, и отказваше да приеме доказателства за времето на регистрацията в болницата“, обяснява жената.
За да разрешат ситуацията, пациентите се свързали със СОТ, който поддържа системата, и оставили 5 лева, както и телефон за връзка. По-късно обаче осъзнали, че билетът, който взели, е бил издаден предварително и реално не е отчел времето на престоя им.
"До последно охраната настояваше да платим нещо, което реално не сме ползвали“, добавя тя.
Жената призовава повече хора да бъдат внимателни при ползването на болничния паркинг, за да не се стига до подобни недоразумения.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Адвокат: Дано тези хора не са представителна извадка на обществот...
17:18 / 29.08.2025
Дете се разхлади във фонтана пред община Пловдив
15:12 / 29.08.2025
Пловдивчанин ограби летовничка
14:22 / 29.08.2025
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:21 / 29.08.2025
Дани Каназирева поряза затворник
15:15 / 29.08.2025
Пиян 18-годишен пловдивчанин предизвика катастрофа и се опита да ...
13:02 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS