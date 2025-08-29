Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой

© Пловдивчанка сподели странен инцидент, който ѝ се е случил при посещение на спешния център на УМБАЛ "Св. Георги“. Жената чрез публикация в социалните мрежи изрази благодарността си към лекарите за професионализма и вниманието, с които са я прегледали, но поставя под въпрос начина на таксуване на болничния паркинг.



"Снощи взехме билет, преминахме през бариерата и за по-малко от час ме прегледаха и си тръгнахме. Лекарите бяха изключително внимателни и професионални – благодаря им от сърце за грижата“, разказва пациентката.



Проблемът възникнал при излизането от паркинга.



"На изхода ни казаха, че трябва да платим 45 лева, въпреки че според мен трябваше да е само 5 лева за 30 минути престой. Охранителят твърдеше, че това е, което показва компютърът, и отказваше да приеме доказателства за времето на регистрацията в болницата“, обяснява жената.



За да разрешат ситуацията, пациентите се свързали със СОТ, който поддържа системата, и оставили 5 лева, както и телефон за връзка. По-късно обаче осъзнали, че билетът, който взели, е бил издаден предварително и реално не е отчел времето на престоя им.



"До последно охраната настояваше да платим нещо, което реално не сме ползвали“, добавя тя.



Жената призовава повече хора да бъдат внимателни при ползването на болничния паркинг, за да не се стига до подобни недоразумения.