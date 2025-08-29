ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:34Коментари (0)1008
©
Пловдивчанка сподели странен инцидент, който ѝ се е случил при посещение на спешния център на УМБАЛ "Св. Георги“. Жената чрез публикация в социалните мрежи изрази благодарността си към лекарите за професионализма и вниманието, с които са я прегледали, но поставя под въпрос начина на таксуване на болничния паркинг.

"Снощи взехме билет, преминахме през бариерата и за по-малко от час ме прегледаха и си тръгнахме. Лекарите бяха изключително внимателни и професионални – благодаря им от сърце за грижата“, разказва пациентката.

Проблемът възникнал при излизането от паркинга.

"На изхода ни казаха, че трябва да платим 45 лева, въпреки че според мен трябваше да е само 5 лева за 30 минути престой. Охранителят твърдеше, че това е, което показва компютърът, и отказваше да приеме доказателства за времето на регистрацията в болницата“, обяснява жената.

За да разрешат ситуацията, пациентите се свързали със СОТ, който поддържа системата, и оставили 5 лева, както и телефон за връзка. По-късно обаче осъзнали, че билетът, който взели, е бил издаден предварително и реално не е отчел времето на престоя им.

"До последно охраната настояваше да платим нещо, което реално не сме ползвали“, добавя тя.

Жената призовава повече хора да бъдат внимателни при ползването на болничния паркинг, за да не се стига до подобни недоразумения.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Адвокат: Дано тези хора не са представителна извадка на обществот...
17:18 / 29.08.2025
Дете се разхлади във фонтана пред община Пловдив
15:12 / 29.08.2025
Пловдивчанин ограби летовничка
14:22 / 29.08.2025
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:21 / 29.08.2025
Дани Каназирева поряза затворник
15:15 / 29.08.2025
Пиян 18-годишен пловдивчанин предизвика катастрофа и се опита да ...
13:02 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
12:31 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
22:22 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
08:43 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Пътнически влак дерайлира край Стара Загора
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: