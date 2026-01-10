ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка: Пазете си нещата
"Вчера в 09.59 часа телефонът ми беше взет на улица "Патриарх Евтимий" 26. Имам проследяващо устройство, което ме доведе до квартал "Изгрев", но не можем да определим с точност къде е.
Вече съм говорила с полицията, но все пак, ако имате някаква информация за този човек.
Милата жена, която ми помогна с тези записи, ми сподели, че го е виждала и че е глухоням.
Не искам да събирам никакъв хейт, всеки си има обстоятелства, просто искам да направя всичко възможно да си поправя грешката. Пазете си нещата".
