© Пловдивчанка изгуби телефона си и по този повод призова в социалната мрежа:



"Вчера в 09.59 часа телефонът ми беше взет на улица "Патриарх Евтимий" 26. Имам проследяващо устройство, което ме доведе до квартал "Изгрев", но не можем да определим с точност къде е.



Вече съм говорила с полицията, но все пак, ако имате някаква информация за този човек.



Милата жена, която ми помогна с тези записи, ми сподели, че го е виждала и че е глухоням.



Не искам да събирам никакъв хейт, всеки си има обстоятелства, просто искам да направя всичко възможно да си поправя грешката. Пазете си нещата".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.