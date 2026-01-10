ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанка: Пазете си нещата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:49
Пловдивчанка изгуби телефона си и по този повод призова в социалната мрежа:

"Вчера в 09.59 часа телефонът ми беше взет на улица "Патриарх Евтимий" 26. Имам проследяващо устройство, което ме доведе до квартал "Изгрев", но не можем да определим с точност къде е.

Вече съм говорила с полицията, но все пак, ако имате някаква информация за този човек.

Милата жена, която ми помогна с тези записи, ми сподели, че го е виждала и че е глухоням.

Не искам да събирам никакъв хейт, всеки си има обстоятелства, просто искам да направя всичко възможно да си поправя грешката. Пазете си нещата".








като ви са широки джобовете...утре и парите така ще ти паднат
Всеки НОРМАЛЕН българин, ще викне на госпожата, аз бих го взел и щях да я догоня за да й го върна. Но има и ненормални, които гледат да присвояват
Да, глухоням е и продава чорапи.Виждал съм го много пъти.Обикаля в Каменица 1.
