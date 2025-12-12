ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка: Обществените площи пред къщите не са кучешка тоалетна
Добро утро, на всички! За пореден път ми се налага да чистя кучешки изпражнения пред входната врата на двора ни. Нека уточним нещо важно: обществените площи пред къщите не са кучешка тоалетна.
Търпях цяла година – откакто живея на този адрес. Но планирам да живея тук още дълго, така че мълчанието ми приключва. Ако на стария собственик не му е пукало – на мен ми пука.
Моля ви, събирайте след домашните си любимци. Това е въпрос на елементарно възпитание и уважение към съседите. Защото едва ли на някого ще му е приятно:
– да излиза в 8 сутринта,
– да бърза за работа и училище,
– детето да настъпи лайно, и да трябва да го чисти
– а другото да плаче в колата.
Ако ситуацията продължи, ще бъда принудена да предприема други мерки. Благодаря на всички отговорни стопани (знаете кои сте)
