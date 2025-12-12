Пловдивчанка: Обществените площи пред къщите не са кучешка тоалетна

© Проблемът с непочистването на кучешките изпражнения от техните стопани придобива все по-големи размери. Всички знаем за какво става въпрос и как малцина наистина чистят след домашните си любимци. Мнозинството не го прави. По този повод пловдивчанка сподели:



Добро утро, на всички! За пореден път ми се налага да чистя кучешки изпражнения пред входната врата на двора ни. Нека уточним нещо важно: обществените площи пред къщите не са кучешка тоалетна.



Търпях цяла година – откакто живея на този адрес. Но планирам да живея тук още дълго, така че мълчанието ми приключва. Ако на стария собственик не му е пукало – на мен ми пука.



Моля ви, събирайте след домашните си любимци. Това е въпрос на елементарно възпитание и уважение към съседите. Защото едва ли на някого ще му е приятно:



– да излиза в 8 сутринта,



– да бърза за работа и училище,



– детето да настъпи лайно, и да трябва да го чисти



– а другото да плаче в колата.



Ако ситуацията продължи, ще бъда принудена да предприема други мерки. Благодаря на всички отговорни стопани (знаете кои сте)