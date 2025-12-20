Пловдивчанин загина, паднал в пропаст край връх Вихрен

© 60-годишен пловдивчанин е загинал при инцидент край връх Вихрен в Пирин планина, научи ФОКУС.



Инцидентът е станал при Джамджиеви скали тази сутрин. За него са съобщили приятели, с които е изкачвал планинския връх. Мъжът се е подхлъзнал и е паднал.



Протича операция по сваляне на тялото. Спасителите са били качени с хеликоптер с цел по-бързо да стигнат до пострадалия.



