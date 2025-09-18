ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин задържан за над 590 000 лв. дрога в Пазарджишко
Екипи от сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ провериха имот в село Черногорово, собственост на 39-годишен мъж. В двора на имота бяха открити 19 растения канабис с височина между 1,8 и 2 метра, а общото количество зелена листна маса, иззето от полицията, е 25 килограма. В къщата и стопанските постройки бяха намерени също полиетиленов плик със суха марихуана, няколко везни и 197 шишета с таблетки, чиито състав и произход предстои да бъдат установени.
Паралелно екипи от сектор "Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик и полицейския участък в Лесичово извършиха проверка на имот в село Динката, обитаван от 58-годишен мъж от Пловдив. В двора на имота бяха открити 63 растения канабис с височина от 1 до 2,1 метра, както и 19,7 килограма суха марихуана от глави и съцветия. Общата стойност на иззетата дрога е около 590 700 лева.
Двамата мъже са задържани за 24 часа с полицейски заповеди. Районна прокуратура-Пазарджик е привлякла като обвиняем пловдивчанина.
Съвместните акции на полицията и прокуратурата срещу наркотрафика на територията на областта продължават.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Гласуваха забрана за движение на стари автомобили в центъра на Пл...
13:49 / 18.09.2025
Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
12:17 / 18.09.2025
Николай Гюров: Костадин Димитров ще остане в историята като кмета...
11:06 / 18.09.2025
Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен
10:15 / 18.09.2025
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев
09:44 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS