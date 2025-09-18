© виж галерията Активните операции на служителите на ОДМВР-Пазарджик срещу наркотрафика продължават под надзора на окръжната и районната прокуратура в Пазарджик.



Екипи от сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ провериха имот в село Черногорово, собственост на 39-годишен мъж. В двора на имота бяха открити 19 растения канабис с височина между 1,8 и 2 метра, а общото количество зелена листна маса, иззето от полицията, е 25 килограма. В къщата и стопанските постройки бяха намерени също полиетиленов плик със суха марихуана, няколко везни и 197 шишета с таблетки, чиито състав и произход предстои да бъдат установени.



Паралелно екипи от сектор "Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик и полицейския участък в Лесичово извършиха проверка на имот в село Динката, обитаван от 58-годишен мъж от Пловдив. В двора на имота бяха открити 63 растения канабис с височина от 1 до 2,1 метра, както и 19,7 килограма суха марихуана от глави и съцветия. Общата стойност на иззетата дрога е около 590 700 лева.



Двамата мъже са задържани за 24 часа с полицейски заповеди. Районна прокуратура-Пазарджик е привлякла като обвиняем пловдивчанина.



Съвместните акции на полицията и прокуратурата срещу наркотрафика на територията на областта продължават.