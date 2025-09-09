ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин покори най-дългия веломаршрут без рамка, без кормило и без спирачки
Тази година Андонов пристигна последен, на осмия ден след старта, когато знамената вече бяха прибрани, и то с най-обикновен велосипед. Въпреки това той получи почетния сертификат на Дунав Ултра в категорията "повече от 7 дни“ и го прие емоционално – със скромно приведена глава, навлажнени очи и леко треперещи ръце.
Целта му не беше скоростта. Андонов искаше да издържи физически, да опознае непознатите места и да потърси отговори на по-дълбоки философски въпроси.
Организаторите на Дунав Ултра споделят, че срещата с хора като Павел Андонов е част от магията на маршрута.
"Щастливи сме, че благодарение на пътешествието можем да срещаме вдъхновяващи личности като него“, казват те.
Дунав Ултра е най-дългият туристически веломаршрут в България. Той свързва най-северозападното населено място на страната с. Куделин с най-североизточното населено място с. Дуранкулак на Черно море. Маршрутът може да се измине официално, а при успешно завършване се издава Сертификат. Общото разстояние е 740 км, минава се край 119 населени места - 102 села и 17 града. Ежегодно маршрутът привлича стотици колоездачи-ентусиасти от България, Румъния и други страни, които участват в неговото изминаване в различни категории и дисциплини.
