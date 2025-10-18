Пловдивчанин показа, че доброто съществува! Всеки може да помогне

© Фейсбук Днес изпращаме поредната количка от кампанията за приемане, ремонт и даряване на помощни средства на Заедно за Доброто. Това написа Димитър Иванов в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg. И уточнява:



За съжаление последните седмици бавим даренията с по няколко дни, понеже складовете са ни почти празни и количествата бързо намаляват.



Силно се надявам, че скоро ще наваксаме и затова апелирам към всички, за пореден път: Ако имате излишни нови, стари и без значение от състоянието помощни средства, като инвалидни колички, столове , проходилки и всякакви други, свързвайте се с нас на 0888 04 35 44 или съобщения.



Споделяйте и разпространявайте, за да достигаме до повече хора в нужда.



За Пловдив и региона, можем да вземем помощното средство директно от адрес, за останалата част от страната с куриер.