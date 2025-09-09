ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин отнесе солена глоба за псуване на паркинг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:37Коментари (2)540
©
Глоба в размер на 200 лева трябва да заплати пловдивчанин, нарушил обществения ред в събота. Административното наказание му е наложено от Районен съд – Пловдив.

По-рано през деня на паркинг на голяма търговска верига 45-годишният мъж отправил обидни и отправил нецензурни реплики към граждани и отзовалите се на сигнала служители на Пето РУ. 

Извършителят, криминално проявен и осъждан, е задържан за срок до 24 часа. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.







Aнонимен
преди 36 мин.
+1
 
 
Много солена... 200 лева е ядене за няколко дни ...
Aнонимен
преди 46 мин.
