|Пловдивчанин отнесе солена глоба за псуване на паркинг
По-рано през деня на паркинг на голяма търговска верига 45-годишният мъж отправил обидни и отправил нецензурни реплики към граждани и отзовалите се на сигнала служители на Пето РУ.
Извършителят, криминално проявен и осъждан, е задържан за срок до 24 часа. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.
