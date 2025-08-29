Пловдивчанин ограби летовничка

© Plovdiv24.bg След предприети незабавни действия служители от РУ-Хисаря задържаха автори на две посегателства вчера. Около 11.30 ч. помощта им потърсила летовничка в града, от чиято стая били задигнати ръчен часовник, сребърно колие и пари.



За броени минути разследващите влезли в следите на 43-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин. Отнетите от него чужди вещи са намерени и иззети.



Половин час по-късно подобно усилено разследване било предприето по сигнал от земеделска кооперация в село Ръжево Конаре, откъдето били откраднати три чувала с растителен препарат за наторяване на обща стойност над 650 лева.



Много скоро станала ясна самоличността на 40-годишния мъж, извършил посегателството с лекия си автомобил. По двата случая са образувани бързи производства.