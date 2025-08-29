ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин ограби летовничка
За броени минути разследващите влезли в следите на 43-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин. Отнетите от него чужди вещи са намерени и иззети.
Половин час по-късно подобно усилено разследване било предприето по сигнал от земеделска кооперация в село Ръжево Конаре, откъдето били откраднати три чувала с растителен препарат за наторяване на обща стойност над 650 лева.
Много скоро станала ясна самоличността на 40-годишния мъж, извършил посегателството с лекия си автомобил. По двата случая са образувани бързи производства.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:21 / 29.08.2025
Пиян 18-годишен пловдивчанин предизвика катастрофа и се опита да ...
13:02 / 29.08.2025
Много тежка катастрофа на АМ "Тракия" с чужда кола, двама младежи...
12:52 / 29.08.2025
С близо 400 нови знамена Пловдив ще посрещне Съединението
12:43 / 29.08.2025
Асфалтират ключово кръстовище в Пловдив в две поредни нощи
12:21 / 29.08.2025
Пътниците от дерайлирaлия влак се превозват с автобуси до Пловдив...
12:19 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS