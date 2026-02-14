Пловдивчанин: Получавам озверели клаксони и псувни, стига се почти до бой

© Системно неспазване на елементарни правила за движение - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си до редакцията. Проблемото място е кръстовището на бул. "България" и бул. "Васил Априлов".



Ето и подробностите:



Всеки ден ми се налага да извършвам ляв завой на въпросното кръстовище от бул. "България" в посока бул. "Дунав". Предвид интензивния трафик в сутрешните часове с всички автомобили, идващи по бул. "България" от "Пазарджишко шосе" и това, че пресечката на блока, в който живея се намира на по-малко от 50 м от кръстовището е почти невъзможно да се престроя за ляв завой в най-лява лента и извършвам завоя от втората лява лента, от която според светофара, знаците и маркировката е напълно позволено да бъде извършен.



Какво следва обаче, поне 50% от автомобилите в най-лява лента продължават направо, което в 90% от дните ме поставя в конфликтни ситуация, а вече веднъж и в ПТП, при което естествено беше отчетен като виновен продължаващия напред автомобил, което нито изправи смачканите ламарини, нито намали уплаха на детето ми, което возя всяка сутрин с мен.



Интересното обаче е, че в повечето случаи получавам озверели клаксони и псувни именно от хората, които с в нарушение. Тук проблемът не е в институциите или държавата, а в самите нас и това, че явно вместо да спазваме елементарни правила, които касаят и безопасността на нас и нашите близки, то ние предпочитаме да стигаме почти до бой с тези, които ги спазват.



