Пловдивчанин: Получавам озверели клаксони и псувни, стига се почти до бой
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58Коментари (1)1179
©
Системно неспазване на елементарни правила за движение - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си до редакцията. Проблемото място е кръстовището на бул. "България" и бул. "Васил Априлов".

Ето и подробностите:

Всеки ден ми се налага да извършвам ляв завой на въпросното кръстовище от бул. "България" в посока бул. "Дунав". Предвид интензивния трафик в сутрешните часове с всички автомобили, идващи по бул. "България" от "Пазарджишко шосе" и това, че пресечката на блока, в който живея се намира на по-малко от 50 м от кръстовището е почти невъзможно да се престроя за ляв завой в най-лява лента и извършвам завоя от втората лява лента, от която според светофара, знаците и маркировката е напълно позволено да бъде извършен.

Какво следва обаче, поне 50% от автомобилите в най-лява лента продължават направо, което в 90% от дните ме поставя в конфликтни ситуация, а вече веднъж и в ПТП, при което естествено беше отчетен като виновен продължаващия напред автомобил, което нито изправи смачканите ламарини, нито намали уплаха на детето ми, което возя всяка сутрин с мен.

Интересното обаче е, че в повечето случаи получавам озверели клаксони и псувни именно от хората, които с в нарушение. Тук проблемът не е в институциите или държавата, а в самите нас и това, че явно вместо да спазваме елементарни правила, които касаят и безопасността на нас и нашите близки, то ние предпочитаме да стигаме почти до бой с тези, които ги спазват.

Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.







там сега има едно малко блокче с 300-400 апартамента-прилича на затвор-даже в момента е с ограда-чакай само да го населят високо интелигентните ни сънародници-тогава ще е интересно с движението в района
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

