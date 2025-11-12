Пловдивчанин: Гаменщина, доста тъжно!

© Фейсбук Ученици увредиха лек автомобил в Пловдив. За това съобщи очевидец в социалната мрежа Фейсбук. Човекът сподели следното:



Вчера посред бял ден в 11:20 часа станах случаен свидетел на ей тази гаменщина. Ако собственикът на колата е в групата и има щети. Момичето отзад и момчето до нея също действаха 30 секунди преди снимката. Предполага се възпитаници на Средно училище "Свети Константин – Кирил Философ“... Доста тъжно!



Школото се намира на улица "Георги Кондолов" 44 А. Най-вероятно учениците са спаднали гумите на колата или са свалили капачките на гумите.