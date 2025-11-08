ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Браво господине, такива като теб ни напомнят
Докато пътувах в автобус 15 с номер PB2878 (задните букви не ги видях), попаднахме на запален автомобил. Спрелите автомобили го попитаха (шофьора на рейса) дали има пожарогасител, при което без да се колебае, спря, слезе и сам изгаси пожара, предотвратявайки нуждата от пожарна кола.
Всичко бе за не повече от 5 минути. Имаше негодуващи пътници, че бързали, но все пак такива постъпки заслужават похвала! Поздравих го лично, но бих искал да го поздравя и пред всички вас, за да видите, че в Пловдив не всичко е негативно, не всички хора са лоши, всичко зависи от това, кое забелязваме. Молбата ми е да се публикуват повече позитивни публикации, защото доброто е заразно.
Сред всички негативни новини, има и шофьори, които заслужават уважение и благодарност!
Браво г-не, такива като теб ни напомнят, че доброто съществува!
преди 3 ч. и 10 мин.
0
преди 3 ч. и 22 мин.
+3
