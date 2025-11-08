ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин: Браво господине, такива като теб ни напомнят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47
© Facebook
Сред многото негативни публикации, ще споделя една позитивна, на която станах свидетел днес и си заслужава да бъде споделено. Това сподели очевидец на случка, която той подробно разказа във фейсбук групата "Забелязано в Пловдив":

Докато пътувах в автобус 15 с номер PB2878 (задните букви не ги видях), попаднахме на запален автомобил. Спрелите автомобили го попитаха (шофьора на рейса) дали има пожарогасител, при което без да се колебае, спря, слезе и сам изгаси пожара, предотвратявайки нуждата от пожарна кола.

Всичко бе за не повече от 5 минути. Имаше негодуващи пътници, че бързали, но все пак такива постъпки заслужават похвала! Поздравих го лично, но бих искал да го поздравя и пред всички вас, за да видите, че в Пловдив не всичко е негативно, не всички хора са лоши, всичко зависи от това, кое забелязваме. Молбата ми е да се публикуват повече позитивни публикации, защото доброто е заразно.

Сред всички негативни новини, има и шофьори, които заслужават уважение и благодарност!

Браво г-не, такива като теб ни напомнят, че доброто съществува!







Браво !!! Ето защо подкрепям идеята за задължителните годишни прегледи на праховите пожарогасители, тъй като това си е задължително изискване за правилното им функциониране.
+3
 
 
След още 5 минути всичко в двигателния отсек, което може да гори, щеше да е на пепел. След 10 минути - цялата кола. Браво на човека, че е помогнал.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

