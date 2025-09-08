ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин: Ако не гледаш на касата-гориш
Автор: Георги Кирилов 16:39Коментари (0)5473
© Фейсбук
В популярната група във фейсбук Забелязано в Пловдив-Seen in Plovdiv, мъж от Пловдив публикува касова бележка след посещение на магазин от веригата "Кауфланд", с която иска да предпази и други клиенти от неволни грешки, видя Plovdiv24.bg. Ето как мъжът обяснява ситуацията, която го е напрегнала

"Продадоха ми кашкавал в найлонов плик, но са ми го таксували като кутия за 0.30 лв. Случайно забелязах и ми върнаха стотинките, но всеки път ли си четем касовия бон?", написа мъжът.

Естествено коментарите не закъсняха. Ето някои от тях:

"Всички големи вериги лъжат и ако не гледаш на касата-гориш".

"Там много обичат два пъти да таксуват едно и също нещо, отваряйте си очите на сто."

"Редовно стават такива "грешки"..... "Т маркет" са шампиони!







