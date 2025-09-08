ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Ако не гледаш на касата-гориш
"Продадоха ми кашкавал в найлонов плик, но са ми го таксували като кутия за 0.30 лв. Случайно забелязах и ми върнаха стотинките, но всеки път ли си четем касовия бон?", написа мъжът.
Естествено коментарите не закъсняха. Ето някои от тях:
"Всички големи вериги лъжат и ако не гледаш на касата-гориш".
"Там много обичат два пъти да таксуват едно и също нещо, отваряйте си очите на сто."
"Редовно стават такива "грешки"..... "Т маркет" са шампиони!
