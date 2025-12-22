ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчани скочиха срещу бъдещ строеж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:57Коментари (1)1228
©
Дългогодишна сага около имот на бул."Марица-юг" №146А Пловдив отново излиза на дневен ред, след като жители настояват той да бъде превърнат в зелена зона без застрояване. Гражданите призовават Общинският съвет да защити обществения интерес и да сложи край на институционалното бездействие.

Отворено писмо от жителите на бул. "Марица-юг" №146 и № 148 и ул. "Весела" № 27 и №29:

"Жители на град Пловдив настояват дългогодишен спорен имот да бъде превърнат в зелена площ, а не в поредния застроен терен.

Става въпрос за имот,находящ се на бул. "Марица-юг" №146А, УПИ ll- 286, кв.443, разположен в гъсто населен район, където зелените пространства от години са крайно недостатъчни.

Казусът около този  имот продължава с години, като през това време се сменят административни актове, водят се съдебни спорове и се създава напрежение между институции, инвеститори и граждани. Вместо ясно и окончателно решение в обществен интерес, жителите са изправени пред постоянна несигурност и риск от застрояване на едно от малкото останали зелени пространства в района.

"Това не е спор за конкретна сграда, а за правото ни на нормална градска среда. Пловдив губи зелените си терени един по един, а този казус е пример как липсата на решителност от страна на институциите води до обществено напрежение", заявяват живущи в района.

Основно искане на гражданите е Общинският съвет на Пловдив да вземе решение, с което:

 - имотът да бъде обявен за зелени площи

 - да бъде включен в зелената система на общината

 - да се изключи възможността за бъдещо застрояване

Според жителите само ясно решение на Общинския съвет може да сложи край на тази сага и да гарантира, че общественият интерес ще бъде поставен над частния.

Гражданите призовават за прозрачност,диалог и отговорност,както и за активна роля на кмета на Община Пловдив, район "Централен", отдел "Екология", дирекция " Общинска собственост", областния управител на Пловдив, РИОСВ и омбудмсмана.

"Зелените площи не са лукс, а необходимост.Пловдив има нужда от устойчиви решения, а не от поредния компромис за сметка на жителите", допълват те.


19.12.2025 Поголовна сеч на дървета в скандален имот в Пловдив, хората скочиха
отново
02.06.2025 Жива верига от пловдивчани успя да спре тежка техника
02.06.2025 Напрежение на улица "Весела" в Пловдив
07.06.2020 Над 100 пловдивчани протестираха срещу строеж






Да бе строителят е извадил една торба пари да купи имота.Послеоще една да направи проект и да вземе разрешително за строеж.И накрая недоволни граждани искат там да има тревичка.Нали снроителят ще осъди общината ако не му даде да строи.Няма как да стане.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

МВР Пловдив: Бъдете внимателни, ако има силен вятър
14:09 / 22.12.2025
Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
12:11 / 22.12.2025
Отвориха за движение най-новоасфалтираната улица в Пловдив
11:59 / 22.12.2025
Изследовател: Символите в Епископската базилика в Пловдив влияят ...
11:23 / 22.12.2025
Слагат още два светофара на Околовръстното на Пловдив
11:32 / 22.12.2025
Бизнесмен: Взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70...
11:09 / 22.12.2025

