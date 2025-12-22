ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчани скочиха срещу бъдещ строеж
Отворено писмо от жителите на бул. "Марица-юг" №146 и № 148 и ул. "Весела" № 27 и №29:
"Жители на град Пловдив настояват дългогодишен спорен имот да бъде превърнат в зелена площ, а не в поредния застроен терен.
Става въпрос за имот,находящ се на бул. "Марица-юг" №146А, УПИ ll- 286, кв.443, разположен в гъсто населен район, където зелените пространства от години са крайно недостатъчни.
Казусът около този имот продължава с години, като през това време се сменят административни актове, водят се съдебни спорове и се създава напрежение между институции, инвеститори и граждани. Вместо ясно и окончателно решение в обществен интерес, жителите са изправени пред постоянна несигурност и риск от застрояване на едно от малкото останали зелени пространства в района.
"Това не е спор за конкретна сграда, а за правото ни на нормална градска среда. Пловдив губи зелените си терени един по един, а този казус е пример как липсата на решителност от страна на институциите води до обществено напрежение", заявяват живущи в района.
Основно искане на гражданите е Общинският съвет на Пловдив да вземе решение, с което:
- имотът да бъде обявен за зелени площи
- да бъде включен в зелената система на общината
- да се изключи възможността за бъдещо застрояване
Според жителите само ясно решение на Общинския съвет може да сложи край на тази сага и да гарантира, че общественият интерес ще бъде поставен над частния.
Гражданите призовават за прозрачност,диалог и отговорност,както и за активна роля на кмета на Община Пловдив, район "Централен", отдел "Екология", дирекция " Общинска собственост", областния управител на Пловдив, РИОСВ и омбудмсмана.
"Зелените площи не са лукс, а необходимост.Пловдив има нужда от устойчиви решения, а не от поредния компромис за сметка на жителите", допълват те.
