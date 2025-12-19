© Plovdiv24.bg виж галерията Доста сериозно напрежение на ул."Весела" в Пловдив има тази сутрин, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.



Преди няколко месеца живеещите там пловдивчани, излязоха на протест и направиха жива верига, за да запазят дърветата в района и да попречат за застрояване на съседния имот с жилишна кооперация.



От години назад строителна фирма е готова да строи върху зелената площ между двата 14-етажни блока при бул. "Марица" - Юг 146 А и ул."Весела", а от 2019 година жителите водят битка срещу сменящите се собственици на апетитния парцел, намиращ се на метри от две детски площадки, изградени по европроект.



По-рано днес на място са се появили хора, които са изсекли 5 дървета, намиращи се зад металните огради.



По думите на гражданите на място се намира мъж с папки в ръце, които ги заплашва с охрани и не желае да покаже на хората заповедта за премахване на дърветата.



Очаква се на място всеки момент да пристигне полицията.



Припомняме, че кметът Костадин Димитров със своя заповед спря премахването на дърветата от пространството на бул. “Марица" през юни.



Репортер на Plovdiv24.bg попита община Пловдив за случващото се. Заместник-кметът по екология Иван Стоянов обясни, че в момента на терен се намира частният инвеститор, а община Пловдив е изпратила представители на инспектората.