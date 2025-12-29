ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчани се подредиха на 3 опашки
Първата е пред популярна хранители верига. Тя отдавна не изненадват никого. Хората чакат в студ, в дъжд, по празници и веднага след тях, за да хапнат. И днешният ден не прави изключение.
Втората опашка бе за карти за градския транспорт.
Причината е съвсем практична, а именно - гишетата няма да работят до 5 януари, а много пловдивчани предпочитат да влязат в новата година подготвени и без излишни притеснения.
Третото струпване е вече традиционно и е пред банкоматите и чейндж бюрата.
Едни теглят пари, други внасят.
Сцена, която се повтаря ежедневно, дори ежечасно, особено в дните преди въвеждането на еврото.
Три опашки, три различни нужди, една и съща картина – градът бърза да затвори годината с надежда за бъдещето.
