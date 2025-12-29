ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчани се подредиха на 3 опашки
Автор: Ивет Калчишкова 22:32 / 29.12.2025Коментари (0)1084
© Plovdiv24.bg
В предпредпоследния ден на 2025 година пловдивчани се подредиха на три добре познати вида опашки.

Първата е пред популярна хранители верига. Тя отдавна не изненадват никого. Хората чакат в студ, в дъжд, по празници и веднага след тях, за да хапнат. И днешният ден не прави изключение.

Втората опашка бе за карти за градския транспорт.

Причината е съвсем практична, а именно - гишетата няма да работят до 5 януари, а много пловдивчани предпочитат да влязат в новата година подготвени и без излишни притеснения.

Третото струпване е вече традиционно и е пред банкоматите и чейндж бюрата.

Едни теглят пари, други внасят.

Сцена, която се повтаря ежедневно, дори ежечасно, особено в дните преди въвеждането на еврото. 

Три опашки, три различни нужди, една и съща картина – градът бърза да затвори годината с надежда за бъдещето.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив почина политикът, който си татуира Ахмед Доган
20:15 / 29.12.2025
Пловдивчани посегнаха към "Бурканбанк", станаха опашки
19:37 / 29.12.2025
30-ина души поискаха в Пловдив запазване на лева
19:20 / 29.12.2025
Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да с...
16:41 / 29.12.2025
Любезни дами обслужват експедитивно чакащи на опашки в полицията
16:18 / 29.12.2025
Арборист: Готов съм да съдействам!
14:25 / 29.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Kатастрофи Великотърновско
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: