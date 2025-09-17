ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчани са поканени на интересна инициатива и нощна разходка на Гребната база
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:46Коментари (0)106
©
Инициатива по повод "Европейска нощ на прилепите“ ще се проведе на 02.10.2025 г. (четвъртък). Организаторите са ОП “Зоологическа градина – Пловдив", Регионален природонаучен музей – Пловдив (РПНМ) и Дирекция "Опазване на околната среда“ към Община Пловдив. От 10:00 до 16:00 ч. ще работи рисувателно ателие за посетителите на Природонаучния музей, а от 18:00 ч. ще се проведе вечерната програма пред зоопарка.

Европейската нощ на прилепите е международна инициатива на Споразумението за опазване на европейските популации на прилепите (EUROBATS), стартирала през 1990 г., която се провежда в над 30 държави в Европа. България ратифицира споразумението през 1999 г. и оттогава нощта на прилепите се отбелязва в различни населени места из страната. Информационната кампания има за цел да запознае обществото с важната роля на прилепите и нуждата от тяхната защита.

“Прилепите са едни от най-тайнствените, но и най-полезни бозайници около нас. Те летят и ловуват в тъмното, ориентирайки се чрез ехолокация. Играят незаменима роля в екосистемите – като естествени "ловци“ на насекоми, опрашители и разпространители на семена. Въпреки това често остават неразбрани и незабелязани, дори когато живеят съвсем близо до нас – в паркове, градини или даже в нашите жилища", посочва д-р Станимира Делева, която ще изнесе презентация по темата.

Програма за събитието:

10:00 – 16:00 ч. – Посетителите със закупен билет за експозицията на Природонаучния музей ще могат да се включат в рисувателно ателие, където да оцветят прилепни рисунки и да научат повече за тези удивителни създания.

18:00 – 19:00 ч. – Вечерта започва с рисувателно ателие пред Зоопарк Пловдив – рисуване на лица с прилепи, работа с пастели, изработване на маски и връзване на професионални пещернячески възли.

19:00 ч. – Презентация от д-р Станимира Делева за биологията и екологията на прилепите, за техните адаптации и значението им за хората и природата. Ще има разговор и на тема защо е важно да пазим тези "съседи в сянка“ и да живеем в хармония с тях.

19:30 ч. – Нощна разходка около Гребната база с помощта на специален детектор за прилепи, който позволява да се чуят техните ехолокационни звуци.

Събитието се осъществява с подкрепата на: РИОСВ – Пловдив и Спелео клуб "Пълдин“. Входът за вечерната програма е свободен за всички желаещи. Заповядайте, за да се потопим заедно в тайнствения свят на прилепите!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Костадин Димитров: Новите кашпи са готови
19:17 / 17.09.2025
Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив
19:07 / 17.09.2025
Нов модерен магазин откриха в Пловдив
17:14 / 17.09.2025
Кметът на "Западен" обвини община Пловдив за транспортния хаос
15:50 / 17.09.2025
Собственик на скъпа кола даде съвет на младежи след малоумна пост...
15:07 / 17.09.2025
Паркинг на Kaufland в Пловдив неразпознаваем
14:42 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Летен базар "Капана" 2023
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: