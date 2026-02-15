ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:52Коментари (1)559
© Plovdiv24.bg
Жителите на Пловдив плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата в британската провинция. Докато у нас размерът на данък "сгради“ и такса смет се определя на база данъчната оценка на имота, във Великобритания системата е по-сложна и исторически обвързана с категории имоти, така наречените Bands, предава порталът за новини за българите във Великобритания.

За средностатистически двустаен апартамент в добър квартал на Пловдив общата годишна сума за данък и такса смет достига около 190–230 евро. Тези пари покриват почистването на града, поддръжката на инфраструктурата и основни общински услуги, като собствениците на основно жилище ползват 50% отстъпка от данъка сгради.

В английската провинция обаче ситуацията е коренно различна. Средната стойност на таксата Council Tax за семеен дом достигна рекордните 2 280 паунда, което е над 2 700 евро или повече от 5 000 лева годишно. Дори в големи градове като Бирмингам семействата плащат над 2 200 паунда. Разликата се обяснява с финансовата автономия на лондонските общини, които имат приходи от корпоративни такси, платено паркиране и глоби от трафика. Общините в провинцията нямат този ресурс и тежестта се прехвърля изцяло върху домакинствата.

Резултатът е впечатляващ. Дори най-високите данъци в Пловдив са над 11 пъти по-ниски от средната такса в британската провинция. При това обемът и разнообразието на социалните услуги в Обединеното кралство остават несравними с българския модел. За много семейства това означава, че животът извън столицата на Великобритания е не просто по-скъп, а значително по-натоварващ бюджета в сравнение с българските градове от провинцията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Защо се сравнява ганьовски цървул с кралството!?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
При голям интерес протече първата пробна матура у нас по математи...
10:08 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартоват...
09:12 / 15.02.2026
Схема за разпространение на фалшиво евро в търговски обекти в Пло...
08:46 / 15.02.2026
Предупреждение от първа степен за Пловдив
09:02 / 15.02.2026
Само един участник в ЗОП-а за изграждане на стълбове за автоматиз...
19:54 / 14.02.2026
191 нови осветителни тела на подлеза на "Гладстон"
19:42 / 14.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Искат забрана на вейпове и енергийни напитки на лица под 18 години
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: