Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания

© Plovdiv24.bg Жителите на Пловдив плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата в британската провинция. Докато у нас размерът на данък "сгради“ и такса смет се определя на база данъчната оценка на имота, във Великобритания системата е по-сложна и исторически обвързана с категории имоти, така наречените Bands, предава порталът за новини за българите във Великобритания.



За средностатистически двустаен апартамент в добър квартал на Пловдив общата годишна сума за данък и такса смет достига около 190–230 евро. Тези пари покриват почистването на града, поддръжката на инфраструктурата и основни общински услуги, като собствениците на основно жилище ползват 50% отстъпка от данъка сгради.



В английската провинция обаче ситуацията е коренно различна. Средната стойност на таксата Council Tax за семеен дом достигна рекордните 2 280 паунда, което е над 2 700 евро или повече от 5 000 лева годишно. Дори в големи градове като Бирмингам семействата плащат над 2 200 паунда. Разликата се обяснява с финансовата автономия на лондонските общини, които имат приходи от корпоративни такси, платено паркиране и глоби от трафика. Общините в провинцията нямат този ресурс и тежестта се прехвърля изцяло върху домакинствата.



Резултатът е впечатляващ. Дори най-високите данъци в Пловдив са над 11 пъти по-ниски от средната такса в британската провинция. При това обемът и разнообразието на социалните услуги в Обединеното кралство остават несравними с българския модел. За много семейства това означава, че животът извън столицата на Великобритания е не просто по-скъп, а значително по-натоварващ бюджета в сравнение с българските градове от провинцията.