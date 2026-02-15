ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
За средностатистически двустаен апартамент в добър квартал на Пловдив общата годишна сума за данък и такса смет достига около 190–230 евро. Тези пари покриват почистването на града, поддръжката на инфраструктурата и основни общински услуги, като собствениците на основно жилище ползват 50% отстъпка от данъка сгради.
В английската провинция обаче ситуацията е коренно различна. Средната стойност на таксата Council Tax за семеен дом достигна рекордните 2 280 паунда, което е над 2 700 евро или повече от 5 000 лева годишно. Дори в големи градове като Бирмингам семействата плащат над 2 200 паунда. Разликата се обяснява с финансовата автономия на лондонските общини, които имат приходи от корпоративни такси, платено паркиране и глоби от трафика. Общините в провинцията нямат този ресурс и тежестта се прехвърля изцяло върху домакинствата.
Резултатът е впечатляващ. Дори най-високите данъци в Пловдив са над 11 пъти по-ниски от средната такса в британската провинция. При това обемът и разнообразието на социалните услуги в Обединеното кралство остават несравними с българския модел. За много семейства това означава, че животът извън столицата на Великобритания е не просто по-скъп, а значително по-натоварващ бюджета в сравнение с българските градове от провинцията.
