По традиция септември е месецът с най-наситената културна програма в града под тепетата. Тази година Shake That Хълм отново слага начало на тази феерия от емоции и фестивално настроение в периода 1 - 3 септември.



В деветото издание на фестивала, публиката както обикновено ще се радва на любимите български изпълнители, които отново ще се изявят на различните сцени в подножието на Младежки хълм. Фестивалът представя поп, електронни, джаз и суинг, RnB и DJ сцени в концептуално обособените фестивални зони.



В тазгодишното издание ще се забавляваме заедно с Bobo & the Gang, Trombobby & C-mo, Downshift Collective и много др., а организаторите ще представят младежка сцена (Youth Stage) за дебютиращи младежки банди. Напомняме, че сцената на фестивала ежегодно дава поле за изява на артисти, които започват своята творческа кариера именно от Shakе that Хълм. На “Vibrant Stage", тази година ще има вечер посветена на дамите в електронната музика, а на сцената, разположена в събитийната територия Plovdiv Stage Park, публиката ще се наслади на джаз, суинг и фънк и поп.



Брейк денс културата отново има своето местенце в Street Culture Camp, където по традиция ще се проведат тематичните брейк батъли, които привличат мастъри от цялата страна.



Зоната за деца ще предложи програма, изпълнена с театрални представления и уъркшопове, Игрите на 90те, масово люлеене, детска площадка, водна и цветна “война", както и творчески работилници. На алеята за базари, ще се проведе “Shake Market", който представя множество автори на ръчното творчество, а на поляната в подножието на хълма отново ще намерите любимите си пътуващи барове и кухни на колела.



За поредна година, събитието е част от програма “Наследство" на ОФ Пловдив 2019 и е посланик на редица социални кампании. Фестивалът е част от инициативата “Искам да съм полезен. Рециклирай ме!" и благодарение на това партньорство фестивалът разполага с условия за разделно събиране на отпадъците.



Тук можете да намерите и пункта на “Капачки за бъдеще", а във фестивалната зона са добре дошли домашните ви любимци на повод, за които ще има обособени кътове с вода. Организаторите призовават публиката да се придвижва до фестивалната зона с колело или пеша, а подробна и актуална информация за програмата на трите фестивални дни можете да следите в събитието във фейсбук Shake That Хълм 2023.