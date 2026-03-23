Пловдивчани изготвиха петиция, с която искат изграждането на лекоатлетическа зала под тепетата, информира Plovdiv24.bg.
Стотици пловдивчани вече са я подписали с желанието в кратки срокове отговорните институции да им помогнат.
Според нея изграждането на закрита модерна лекоатлетическа зала с шест коридора, отговаряща на всички международни стандарти е неотложно. По думите им най-подходящото място за това е ПИ 56784.510.663 в район "Западен“, ул. "Ясна поляна“. Категорични са, че теренът е официално отреден за лекоатлетическа зала.
Спортуващите се чувстват ощетени след като последните година са изградени:
футболни стадиони, плувен комплекс, зали за гимнастика, бокс и борба
волейболни съоръжения, тенис зала и предстояща баскетболна зала, но за тях няма място.
"Над 2000 деца и състезатели тренират лека атлетика голяма част от националния отбор е от Пловдив - Габриела Петрова, Пламена Миткова, Александра Начева. Необходима е закрита база за тренировки през зимата. Пловдив: 8–10 млн. евро – напълно постижимо за създаване на залата.", казват те.
Можете да видите цялата петиция тук:
https://www.peticiq.com/517494
