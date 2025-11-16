Пловдивчани дариха тонове продукти в "Кауфланд" и "Лекси"

© Пловдив даде силен старт на благотворителната инициатива "Купи и Дари“, организирана от Интеракт клуб Пловдив – Филипопол, Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол, Ротаракт клуб Пловдив и Ротари клуб Пловдив-Филипопол.



Само за първия ден от кампанията – събота, 15 ноември – в осем търговски обекта на Kaufland, Lexi и 2+2 бяха събрани впечатляващи количества хранителни продукти и хигиенни артикули: 1 311,5 кг основни хранителни продукти и 1 652 броя пакетирани храни и хигиенни артикули.



Даренията ще бъдат разпределени сред хора и семейства в затруднено положение в Пловдив преди празниците.



Най-резултатни локации



Kaufland – Кичука: 376,5 кг



Kaufland – Тракия: 254 кг



Lexi – Смирненски: 247 кг



Lexi – Гранда: 148 кг



Kaufland – Хр. Смирненски: 130 кг



Kaufland – Гагарин: 85 кг



Kaufland – Изгрев: около 50 кг



2+2: 12,5 кг



"Учениците показаха огромен дух и характер“, сподели Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив – Филипопол. "Нашите доброволци стояха пред магазините в студения ноемврийски ден с усмивки и желание да помагат. Много от тях изпълниха по две или повече смени. Гордеем се с тяхната енергия, възпитание и доброта.“



"Купи и Дари“ ще продължи и днес, както и през следващите два уикенда. Дарителските колички ще бъдат позиционирани пред магазини в града, а доброволци ще съдействат на гражданите, желаещи да направят дарение.



Организаторите призовават пловдивчани да се включат като закупят един продукт повече от пазаруването си и го оставят на обозначените пунктове.



"Купи и Дари“ е национална инициатива на Ротаракт клубовете в България, стартирала през 2007 г. Целта е събиране на дълготрайни хранителни продукти за хора в нужда чрез дарения от граждани в търговски обекти.