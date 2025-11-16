ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчани дариха тонове продукти в "Кауфланд" и "Лекси"
Само за първия ден от кампанията – събота, 15 ноември – в осем търговски обекта на Kaufland, Lexi и 2+2 бяха събрани впечатляващи количества хранителни продукти и хигиенни артикули: 1 311,5 кг основни хранителни продукти и 1 652 броя пакетирани храни и хигиенни артикули.
Даренията ще бъдат разпределени сред хора и семейства в затруднено положение в Пловдив преди празниците.
Най-резултатни локации
Kaufland – Кичука: 376,5 кг
Kaufland – Тракия: 254 кг
Lexi – Смирненски: 247 кг
Lexi – Гранда: 148 кг
Kaufland – Хр. Смирненски: 130 кг
Kaufland – Гагарин: 85 кг
Kaufland – Изгрев: около 50 кг
2+2: 12,5 кг
"Учениците показаха огромен дух и характер“, сподели Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив – Филипопол. "Нашите доброволци стояха пред магазините в студения ноемврийски ден с усмивки и желание да помагат. Много от тях изпълниха по две или повече смени. Гордеем се с тяхната енергия, възпитание и доброта.“
"Купи и Дари“ ще продължи и днес, както и през следващите два уикенда. Дарителските колички ще бъдат позиционирани пред магазини в града, а доброволци ще съдействат на гражданите, желаещи да направят дарение.
Организаторите призовават пловдивчани да се включат като закупят един продукт повече от пазаруването си и го оставят на обозначените пунктове.
"Купи и Дари“ е национална инициатива на Ротаракт клубовете в България, стартирала през 2007 г. Целта е събиране на дълготрайни хранителни продукти за хора в нужда чрез дарения от граждани в търговски обекти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Нов подход към проблема с водата в "Тракия"
09:00 / 16.11.2025
Слънчева неделя в Пловдив
08:18 / 16.11.2025
Делегация от кметове посрещна първите пътници от първия полет на ...
19:15 / 15.11.2025
Пловдив ще има нова коледна украса за предстоящите зимни празници...
16:53 / 15.11.2025
Община Пловдив строи нови социални жилища за 20,6 млн. лева
16:38 / 15.11.2025
В "меката на шопинга": Опит за ограничаване на паркиране издържа ...
16:00 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS