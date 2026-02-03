ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив води по разрешителни за строеж с голяма преднина пред другите области
Освен това, разрешителни са издадени за 14 административни сгради/офиси с РЗП от 13 516 кв. м, както и за 1 307 други сгради с обща РЗП от 769 509 кв. м.
Сравнението с предходното тримесечие показва, че издадените разрешителни за жилищни сгради се увеличават с 5.8%, броят на жилищата в тях – с 15.5%, а разгънатата им застроена площ – с 21.8%. При административните сгради се наблюдава спад както по брой – с 12.5%, така и по РЗП – с 8.3%. Разрешителните за други сгради се увеличават с 2.8%, а РЗП – с 12.5%.
Сравнението с четвъртото тримесечие на 2024 г. показва още по-силно увеличение при жилищното строителство: броят на новите жилищни сгради нараства с 26.6%, жилищата в тях – с 58.6%, а разгънатата им застроена площ – с 62.9%. В същото време издадените разрешителни за административни сгради и тяхната РЗП намаляват съответно с 6.7% и 61.3%, докато разрешителните за други сгради се увеличават с 10.3%, а РЗП – с 22.5%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите: Пловдив – 465, София (столица) – 299, София – 267, Варна – 192 и Бургас – 166.
Най-много жилища предстои да бъдат започнати в Пловдив (4 452), София (столица – 3 864), Варна (2 414), Бургас (1 322) и Благоевград (845).
През четвъртото тримесечие е започнал строежът на 1 783 жилищни сгради с 9 177 жилища и 1 163 332 кв. м РЗП, на 6 административни сгради с 2 999 кв. м РЗП и на 650 други сгради с 480 067 кв. м РЗП.
В сравнение с предходното тримесечие, броят на започнатите жилищни сгради намалява леко с 0.8%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 42.4%, а РЗП – с 32.1%. При административните сгради се наблюдава спад с 33.3% по брой и с 58.8% по РЗП. Другите видове сгради започват с 0.6% по-малко, но с 14.8% по-голяма РЗП.
Сравнението с четвъртото тримесечие на 2024 г. показва, че започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 15.9%, жилищата в тях – с 6.7%, а РЗП – с 21.6%. Започналият строеж на административни сгради намалява с 25%, а тяхната РЗП – с 50.9%, докато при другите видове сгради се отчита увеличение с 8.3% и с 28.5% по-голяма РЗП.
Най-активно строителство е регистрирано в областите: Пловдив – 402 жилищни и 90 други сгради, София (столица) – 194 жилищни и 18 други сгради, и София – 176 жилищни и 39 други сгради.
