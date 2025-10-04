Пловдив вече е златната столица на България

© Днес Пловдив ще се превърне в златната столица на България с откриването на "Пазител на стойност“ – първия музей за инвестиционно злато у нас, проект на Tavex и Макс Баклаян.



В чест на събитието за първи път в България пристигат World Gold Council – най-влиятелната глобална организация в света на златото, както и най-големите световни рафинерии и монетни дворове – Valcambi, Royal Mint, Argor-Heraeus, Nadir и Austrian Mint. Те ще бъдат представени със свои щандове под специална шатра пред музея, където жителите и гостите на Пловдив ще могат да се срещнат с тях, да разгледат продуктите им и да се потопят в техния свят.



"Пазител на стойност“ е първият музей за инвестиционно злато в България – проект с образователна мисия, която цели да повиши финансовата култура у нас. Той кани посетителите на пътуване, което започва от звездния прах преди милиарди години и стига до банкнотите, които използваме всеки ден.



Експозицията проследява историята на парите и тяхната връзка със златото – от първите златни монети, през възхода и падението на империи, до момента, в който се случва нещо революционно, което завинаги променя парите, които познаваме и ползваме в ежедневието си.



"Пазител на стойност“ не е урок по икономика, а преживяване. Посетителите ще могат да сравнят стойността на продукти от 90-те с цените днес, ще "платят“ със сол, каурови миди или ранни монети и ще открият колко трудно е било да се търгува без обща мярка за стойност.



Това е изложба за всеки, който се е питал:



Какво всъщност са парите?



Защо губят стойността си?



И как можем да я съхраним в един постоянно променящ се свят?



Макс Баклаян споделя:



"Създадохме "Пазител на стойност“, за да дадем на хората различен поглед към историята на парите и тяхната връзка със златото. Това е място, където миналото оживява чрез редки експонати и интерактивни преживявания, а посетителите сами могат да открият защо златото винаги е било и ще бъде символ на стойност. Нашата цел е не просто да покажем предмети, а да вдъхновим хората да мислят за бъдещето си по-осъзнато.“



Кога: 4 октомври, 10:00 ч.



Къде: Пловдив, ул. "Княз Александър I", 2 – на главната улица до Джумаята



Вход свободен – след откриването музеят ще бъде отворен за посетители всеки ден от 9:00 до 21:00.