ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив вече е златната столица на България
В чест на събитието за първи път в България пристигат World Gold Council – най-влиятелната глобална организация в света на златото, както и най-големите световни рафинерии и монетни дворове – Valcambi, Royal Mint, Argor-Heraeus, Nadir и Austrian Mint. Те ще бъдат представени със свои щандове под специална шатра пред музея, където жителите и гостите на Пловдив ще могат да се срещнат с тях, да разгледат продуктите им и да се потопят в техния свят.
"Пазител на стойност“ е първият музей за инвестиционно злато в България – проект с образователна мисия, която цели да повиши финансовата култура у нас. Той кани посетителите на пътуване, което започва от звездния прах преди милиарди години и стига до банкнотите, които използваме всеки ден.
Експозицията проследява историята на парите и тяхната връзка със златото – от първите златни монети, през възхода и падението на империи, до момента, в който се случва нещо революционно, което завинаги променя парите, които познаваме и ползваме в ежедневието си.
"Пазител на стойност“ не е урок по икономика, а преживяване. Посетителите ще могат да сравнят стойността на продукти от 90-те с цените днес, ще "платят“ със сол, каурови миди или ранни монети и ще открият колко трудно е било да се търгува без обща мярка за стойност.
Това е изложба за всеки, който се е питал:
Какво всъщност са парите?
Защо губят стойността си?
И как можем да я съхраним в един постоянно променящ се свят?
Макс Баклаян споделя:
"Създадохме "Пазител на стойност“, за да дадем на хората различен поглед към историята на парите и тяхната връзка със златото. Това е място, където миналото оживява чрез редки експонати и интерактивни преживявания, а посетителите сами могат да открият защо златото винаги е било и ще бъде символ на стойност. Нашата цел е не просто да покажем предмети, а да вдъхновим хората да мислят за бъдещето си по-осъзнато.“
Кога: 4 октомври, 10:00 ч.
Къде: Пловдив, ул. "Княз Александър I", 2 – на главната улица до Джумаята
Вход свободен – след откриването музеят ще бъде отворен за посетители всеки ден от 9:00 до 21:00.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Прокуратурата разследва жестокия побой над пловдивчанин
17:22 / 03.10.2025
Такси превози 1 кг фентанил от София до Пловдив
17:25 / 03.10.2025
Възстановиха движението по проблемния участък в "Южен"
16:05 / 03.10.2025
Общински служителки отводняват подлез в Пловдив с метли
14:05 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS