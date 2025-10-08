ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив ще приеме едно от най-ярките световни явления в съвременната музика
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:00
©
На 22 октомври 2025 г. (сряда), о19:30 ч., Зала "Колодрум" в Пловдив ще се превърне в сцена, на която граници няма да съществуват. Градът под тепетата ще приеме едно от най-ярките световни явления в съвременната музика – Barcelona Gipsy balKan Orchestra (BGKO).

По покана на Cantus Firmus и със съдействието на Община Пловдив, международната формация ще подари на българската публика неповторимо преживяване, в което Балканите срещат Средиземноморието, а Изтокът прегръща Латинска Америка. С музика отвъд езици и граници, BGKO е повече от група. Те са явление. Създадени през 2012 г. в Барселона, музикантите започват като "номади", които се събират по джем сешъни в артистичния квартал Равал. Още тогава се ражда идеята, че музиката може да бъде мост между култури, традиции и народи.

Днес те са глобален феномен. Съчетават балкански ритми, ромски страсти, клезмерска енергия, джаз мануш виртуозност, ориенталски багри и средиземноморска топлина. В песните им се чува гласът на улиците в Белград, меланхолията на андалуското фламенко, радостта на ромската сватба, тъгата на клезмера и пулса на модерния град.

Те пеят на много езици – от сръбски и ромски до турски и испански – за да докажат, че когато музиката говори, всички разбираме.

През годините BGKO издават 7 албума, сред които "Imbarca" (2012), "Balkan Reunion" (2015) и най-новия – "7" (2024). Последният е символ на седем култури, седем съдби, седем истории, които се вплитат в едно цяло. Това е и първият им албум с толкова силен акцент върху авторски композиции – песни, родени от любов, болка, борба за свобода и празнуване на живота, дори в трудностите. "Ciòr Baro" – една от най-емблематичните им авторски творби – звучи като вик за справедливост: "Ти си моят затвор, аз съм твоята свобода."

От 2019 г. лицето на BGKO е младата италианка Маргeрита Абийта. Само на 23 години, тя се присъединява към оркестъра и се превръща в неговата енергия и душа.

"Да бъда единствената жена в групата понякога изисква да проявя по-силната си страна, а понякога точно обратното – да внеса женска нежност и енергия. Това е фантастично пътешествие", споделя тя. Нейният глас е като пламък – понякога тих и интимен, понякога буен и неудържим. С него BGKO докосват сърца, независимо дали пеят на сръбски, на турски или на испански.

BGKO вече имат среща с българската публика в рамките на "Европейски музикален фестивал". Сега обаче идват за нещо не по-малко вълнуващо – концерт в зала "Колодрум", който ще бъде сред акцентите на есенното им европейско турне. И този път носят със себе си традицията да канят специални гости. В Пловдив към тях ще се присъедини Калоян Куманов – български акордеонист с впечатляваща международна кариера. Акордеонът е в основата на звученето на BGKO, а появата на Куманов в родния му град е не само символична, но и емоционална среща – между световната сцена и местната културна памет. Концертите на BGKO никога не са просто музикални събития. Те са празник на културите, буря от емоции, танц на различията, които се сливат в едно.

Съставът, който ще излезе на сцената в Пловдив, включва:

Иван Ковачевич – контрабас

Маргерита Абийта – вокал

Жулиан Чанал – китара

Чавие Гонсалес Ранчал – кларинет

Пере Ноласк Туру – цигулка

Фернандо Салинас Олкос – акордеон

Алберт Мартинес Муньос – перкусии

Калоян Куманов - акордеон

Звук: Владан Адамович

На 22 октомври в Пловдив ще се случи магия, която не може да бъде повторена – музика, която живее само в мига, на границата между култури, емоции и истории. BGKO идват, за да ни припомнят, че светът е голям, богат и красив, когато го слушаме с отворени сърца.

Концертът се организира от Cantus Firmus с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Билети се продават на всички билетни каси в Пловдив в мрежата на Eventim и EpayGo.







